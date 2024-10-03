Россия и Китай серьёзно усилились. Нет уверенности в нашем господстве в воздухе, – генерал США

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 11:25
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США


Россия и Китай за прошедшие 10 лет серьезно модернизировали авиацию, ПВО и системы РЭБ в то время, как США были уверены в своем господстве в небе. Теперь же нет никакой гарантии того, что американцы смогут прикрыть наземные войска в случае наступательных операций.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявила экс-заместитель начальника штаба разведки армии США генерал-лейтенант Мэри Леджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Китай за прошедшие 10 лет серьезно модернизировали авиацию, ПВО и системы РЭБ...

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«Большую часть нашей жизни мы просто предполагали, что у нас есть превосходство в воздухе, но за последние 10 лет мы увидели огромные инвестиции со стороны России, Китая и их ответные меры.

Они также уделили особое внимание модернизации авиационной ракетной технике, интегрировав их в более современную систему ПВО, включающую расширенный ассортимент ракет «земля-воздух» большой дальности, передовые радары, которых у нас раньше не было, мобильные многоцелевые пусковые платформы, а также средствам кибервойны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, они инвестируют в свое баллистическое оружие.

Поэтому мы не можем быть уверены, что наши ВВС будут готовы прикрыть наши наземные операции, как мы предполагали в первые недели войны», – заявила Леджер.

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