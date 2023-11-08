Россия и Китай становятся одним полюсом нового двустороннего мира – Чаплыга

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Россия и Китай будут выступать единым полюсом формирующегося биполярного мира. Разговор об этом состоится уже в ноябре во время саммита АТЭС, который состоится в США.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил уехавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, речь на встрече лидеров Китая и США зайдет о геостратегическом балансе, обсуждать будут, в том числе и Украину.

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«Форум должен состояться в США, в Калифорнии, и туда приедет Си. Соответственно, готовятся во время приезда на этот форум, готовится двусторонняя встреча по геостратегическому балансу. Что происходит? Происходит восстановление биполярного мира. Просто на одной стороне раньше был СССР/США, а сейчас вместо СССР получился союз России и КНР. То есть, это пара – неважно, Россия будет вести переговоры с США по геостратегии, Китай будет вести по геостратегии – это одно и то же, то есть, идет биполярный мир, просто на одной стороне – пара, вот и все. И они будут делить мир. Более скажу, они готовятся к серьезным разговорам, в том числе и по Украине», – заключил Чаплыга.