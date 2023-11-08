Россия и Китай становятся одним полюсом нового двустороннего мира – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
08.11.2023 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 374
 
Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия и Китай будут выступать единым полюсом формирующегося биполярного мира. Разговор об этом состоится уже в ноябре во время саммита АТЭС, который состоится в США.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил уехавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Китай будут выступать единым полюсом формирующегося биполярного мира. Разговор об этом состоится...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Чаплыги, речь на встрече лидеров Китая и США зайдет о геостратегическом балансе, обсуждать будут, в том числе и Украину.

«Форум должен состояться в США, в Калифорнии, и туда приедет Си. Соответственно, готовятся во время приезда на этот форум, готовится двусторонняя встреча по геостратегическому балансу. Что происходит? Происходит восстановление биполярного мира. Просто на одной стороне раньше был СССР/США, а сейчас вместо СССР получился союз России и КНР.

То есть, это пара – неважно, Россия будет вести переговоры с США по геостратегии, Китай будет вести по геостратегии – это одно и то же, то есть, идет биполярный мир, просто на одной стороне – пара, вот и все. И они будут делить мир. Более скажу, они готовятся к серьезным разговорам, в том числе и по Украине», – заключил Чаплыга.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть