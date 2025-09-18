Россия и Китай усиливаются «микроволновками и лазерами», – либералка
Пока Запад сбивает дешевые беспилотники дорогими ракетами, Россия и ее партнеры налаживают производство эффективного оружия и никак не страдают от санкций.
Об этом заявила признанная в России иноагентом беглая либеральная журналистка Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Количество беспилотников возрастает. И вот только что, к вопросу о Западе, мы видели две очень важные с военной точки зрения вещи. Мы видели, как прилетели беспилотники за 30 тысяч долларов, которые пришлось сбивать с ракетами по миллион двести. А в это же самое время у ситуативного союзника России, в Китае, по параду ехали машинки, которые сбивают дроны лазером, то есть за 3 копейки. И получалась вот такая наглядная, генерация военных поколений.
Есть война, которая осталась в прошлом, вот эти вот дорогие ракеты, которые должны сбивать копеечные дроны – это вооружение НАТО. Есть война настоящего, это та война, которую ведет Россия и Украина с помощью этих дронов. Есть война будущая, микроволновки и лазеры, и они у союзника России.
У меня вопрос, какие такие ценные, необыкновенные европейские открытия, технологические достижения, от которых Россия сейчас отрезана? Неужели вот эта самая крышечка, не отворачивающаяся от бутылки, или кривизна огурцов? Что именно потеряла Россия?
Вдруг оказывается, что если вы успешны на поле боя и за вами есть глобальный юг, достаточно успешно, то сделать с вами ничего нельзя, кроме как принять очередную резолюцию ООН или в очередной раз туристические визы у россиян отобрать. Большая, страшная мера, которая, конечно, поможет победить Путина», – заявила Латынина.
