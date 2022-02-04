Россия и Китай выступили с антиамериканским заявлением

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Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Пекин и провел переговоры с китайским лидеров Си Цзиньпином. Общение продлилось три часа, хотя в протоколе был заявлен час. По итогам встречи было подписано и опубликовано совместное заявления двух руководителей, которое носит откровенно антиамериканский характер. В документе подчеркивается, что США утратили право на роль мирового лидера.

«Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества», – говорится в заявлении.

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Отрицается право США навязывать народам свои «трафареты демократии» и присваивать себе монополию на оценку демократичности процессов в других странах. По мнению двух лидеров «создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей» и представляют «серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка».

Путин и Си выступили против «цветных революций» и политизации темы пандемии ковида а также военных блоков, которые создает США – НАТО и AUKUS, раскритиковали выход Америки из важнейших договоров по международной безопасности и зарубежную военно-биологическую деятельность США и их союзников.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств. Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США», – говорится в заявлении.

Российская сторона подтвердила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и выступила против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. Китайская сторона заявила, что поддерживает российские предложения по гарантиям безопасности.

Москва и Пекин также заявляют о намерении активизировать работу в рамках ЕАЭС, инициативы «Один пояс, один путь» и других международных организаций.

Отдельно подчеркивается, что стороны намерены развивать сотрудничество в рамках формата «Россия-Индия-Китай». Это является сенсацией, поскольку Индия считается союзником США.

«Это заявление меняет наш мир кардинально», – прокомментировал текст заявления политолог Марат Баширов.

С ним согласен коллега Евгений Минченко.

«Вырисовывается единый идеологический фронт», – считает политолог.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу «тёплой, конструктивной, партнерской и сообщнической».

«Главным образом, Путин и Си сделали акцент на двусторонних отношениях, торгово-экономическом сотрудничестве. Несколько слов было сказано и по международной обстановке. По завершению главы государств уже вдвоем отправились на рабочий ланч, они вдвоем продолжат работу, где имеют в виду подробно остановится на международной проблематике, гарантиях безопасности и так далее», – сказал Песков.

Он назвал «амбициозной, но реальной» планку товарооборота с Китаем в 250 млрд $.

«Для Китая это не так много, но для нас это очень и очень амбициозная цель. Хотя мы видим, как быстро мы превысили планку в 10 млрд. Поэтому 250 млрд как объем товарооборота – это вполне реалистично, учитывая динамику отношений», – сказал Песков.

Сегодня же «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор купли-продажи природного газа по дальневосточному маршруту.

Предусмотрена поставка 10 млрд кубометров газа в год.