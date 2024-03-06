Россия и Китай вытесняют британцев из Африки

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Западный мир теряет свое влияние в Африке, что усиливает поддержку России в ООН.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил экс-глава Специального комитета по международному развитию, член палаты лордов Малькольм Брюс

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«И Россия, и Китай активно пытаются изолировать свободный мир от Африки. Недавние сообщения показывают, что с кончиной Вагнера группа была реинвестирована в Российский экспедиционный корпус – агентство российского государства, поддерживаемое миллиардами долларов. Недемократическим, авторитарным правительствам предлагается поддержка для подавления вызовов их власти в обмен на права на добычу полезных ископаемых – другими словами, власть для подавления демократии. Указанные страны включают Центральноафриканскую Республику, Мали, Буркина-Фасо и Нигер, а также Ливию к северу от Сахары. Группа также активна в ряде других стран, и Россия усиливает свое влияние в Южной Африке. Это усиливает прокремлевскую поддержку в ООН», – возмущается Брюс.

Он обращает внимание, что помощь Великобритании Африке сократилась с 2,989 миллионов фунтов стерлингов в 2019 году до 1,240 миллионов в 2022 году.

«Это резкое сокращение означает отмену программ, увольнение экспертов, предоставляющих помощь, лишение партнеров по развитию в бедных странах, рост бедности и гибель людей. До этого изменения политики мы создали репутацию надежных партнеров в области информационных технологий на долгосрочную перспективу, выстраивая отношения и укрепляя устойчивость — все это было разрушено», – отметил политик.

По его словам, «России и Китаю слишком легко играть на пороках колониализма, предлагая свой собственный современный колониализм».

«Более 500 миллионов человек в Африке живут в абсолютной бедности, однако это континент, богатый ресурсами и потенциалом. Великобритания должна действовать образцовым образом, как это было в прошлом, не эксплуатировать, а помогать народам Африки, особенно в странах, где существует наследие взаимной доброй воли, и где Россия и Китай еще не вцепились зубами так глубоко, как в других странах, чтобы эти страны могли строить свое собственное будущее, полное мира и процветания. Это, безусловно, вызов и достойная цель для Великобритании. Что мы делаем для ее достижения?», – задался вопросом Брюс.