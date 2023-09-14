Россия и КНДР способны перевернуть мировую колоду карт – прогноз

Анатолий Лапин.  
14.09.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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Дальний Восток, Дзен, КНДР, Политика, Россия


Сотрудничество России и КНДР может перенести конфликт с Западом из европейского в азиатский регион.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудничество России и КНДР может перенести конфликт с Западом из европейского в азиатский регион....

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По мнению Ермолаева, высок риск того, что КНДР получит доступ к российским ракетным технологиям, что обострит ее отношения со странами-сателлитами Запада.

«То, что расширяется, если хотите, появляется новый ярус войны – их и так уже достаточно. Мы говорим часто о фронте, о войне, событиях в Украине, но ведь у войны появились ярусы. Вот уже продовольственная война, вот уже геополитическая война за сферы влияния и клубы.

Корея может рассчитывать на то, что в качестве обмена, по согласованию всех сторон, как минимум, трехсторонняя ситуация, она может получить новые ракетные технологии. И это перенесет напряжение противостояния с большим Западом в дальневосточный регион.

Ситуация, когда важное значение в индо-тихоокеанских стратегиях играет Япония, когда все непросто во взаимоотношениях Китая и Японии в части влияния на стратегию консолидации этого большого тихоокеанско-азиатского региона и конкуренции индо-тихоокеанской стратегии, и старых азиатско-тихоокеанских стратегий, рост напряжения, а может даже инспирирование военных конфликтов Корея – Япония. Это переворачивание карты», – считает эксперт.

«Я не хочу дальше комментировать, но такой риск возникает уже на 24-й год, если развернется новое сотрудничество России и Кореи. Включаются новые опции. Мы до этого говорили о войне с Россией, об угрозах войны в Тайване, об африканской войне и ближневосточном напряжении – создается новая точка, сознательно, планово, которая опять будет переворачивать колоду карт.

Поэтому игра разворачивается дальше, и это ответ на вопрос, что будет у нас», – заявил Ермолаев.

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