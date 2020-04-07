Россия и конкуренты ищут выход из нефтяного кризиса

07.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

3 апреля президент Путин в режиме онлайн провёл экстренное совещание с нефтяниками и чиновниками, отвечающими за состояние дел в отечественной экономике и энергетике.

На совещании обсуждался план действий по стабилизации нефтяного рынка, рушащегося в тартарары. Мелкий поганец коронавирус, распространяющийся по планете со скоростью степного пожара, подорвал мировые цены на нефть, вызвав серьёзный кризис в развитых государствах.

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Эксперты, впрочем, утверждают, что ещё не вечер, пик пандемии не пройден, и в случае, если к-вирус задержится до осени, всех нас ждёт повторение Великой депрессии в планетарном масштабе, по сравнению с которой предыдущие экономические кризисы будут выглядеть детским криком на лужайке.

В ожидании надвигающегося тотального пердимонокля, многие страны начали тащить одеяло на себя, от чего ситуация стала только ухудшаться.

Саудовская Аравия выдвинула Москве ультиматум – убрать с рынка 1,5 млн баррелей в сутки сырой нефти. Больше, чем любому члену ОПЕК, членом которого Россия не является.

Как дополнение, Эр-Рияд затеял дуплетом ударить и по сланцевым конкурентам, в результате чего пошёл прахом картель ОПЕК+, к которому присоединилась Россия. В настоящее время нефть марки BRENT торгуется на биржах по $20-25 за баррель, а цены на российскую нефть марки URALS достигли отрицательных значений. То есть, её добыча и транспортировка на внешние рынки для нашей страны стала нерентабельной.

На ситуацию с мировыми ценами на нефть отрицательно влияет эгоистичная позиция США, требующих от других снизить объём добычи нефти, при том, что Трамп публично наотрез отказался снижать собственную добычу.

Да, у американских нефтяников уже сейчас есть огромные проблемы с транспортировкой нефти, которую приходится разливать чуть ли не в стеклянную тару. Но и для России, имеющей в качестве козыря трубопроводы, тоже возникли серьёзные осложнения.

Так, главными потребителями российской нефти являются европейские страны. Однако карантинные меры привели к тому, что европейцы значительно сократили морское, авиационное и автомобильное сообщение, потребляющее массу углеводородного топлива.

Как результат, Европа вплотную подошла к проблеме затаривания нефтепродуктами. Эксперты утверждают, что уже сейчас европейские нефтяные компании заполняют «чёрным золотом» все имеющиеся хранилища, включая танкеры. По их данным, порожняка для нефти хватит до конца мая, а что будет дальше, никто не знает. Ситуация беспрецедентная.

Напрашивается единственно правильное решение: всем миром сократить нефтедобычу, что позволит избежать биржевой паники, а ценам – устаканиться.

На совещании президент упомянул, что российский бюджет на 2020 год свёрстан из расчёта $42 за баррель URALS. А это значит, что дальнейшее падение цен на нефть потянет за собой на дно цены на газ, реальные доходы граждан, социальные программы и проекты национального развития страны со всеми сопутствующими этому процессу неприятностями.

Совещание президента с энергетиками и чиновниками состоялось накануне запланированных онлайн переговоров с партнёрами по ОПЕК+ и американцами.

По сообщениям прессы, дестабилизация нефтяного рынка охладила горячие головы из Саудовской Аравии, и теперь оттуда приходят предложения снизить общий объём суточной добычи нефти на 10 млн баррелей. Остаётся решить вопрос, как распределить этот объём между государствами.

Эр-Рияд готов ужаться на 3 млн баррелей в сутки, и предлагает ОАЭ, Ирану и России снизить объёмы добычи на 1,5 млн бочек в сутки каждому.

Нюанс, однако, состоит в том, что саудиты предлагают всем ужаться, исходя из текущих позиций, уже после наращивания странами ОПЕК показателей добычи нефти. Что касается России, то она не увеличивала её в апреле, и поэтому в Москве настаивают, чтобы уменьшение добычи вычислялось, исходя из средних показателей.

Пока разногласия преодолеть не получается.

Участники картеля ОПЕК+ солидарны во мнении относительно того, что и США должны урезать уровень добычи нефти, однако Трамп отреагировал как та бабушка, что надвое сказала: возможно, США пойдут на это, а может, и нет.

Шансы, тем не менее, остаются, поскольку наблюдатели надеются, что в Трампе возобладает бизнесмен над политиканом.

С другой стороны, подавленное состояние российского министра энергетики Новака во время онлайн совещания с президентом, говорит о том, что в здравомыслие Трампа и американского нефтяного лобби он не верит.

Новая встреча в рамках ОПЕК+ должны была пройти 6 апреля, затем её перенесли на 9 апреля. Причина задержки – разногласия между Саудовской Аравией и Россией. Стороны обвиняют друг на друга в развязывании ценовой войны на фоне падения спроса на углеводороды.

Однако уже на сам факт предстоящих переговоров рынок нефти отреагировал положительно – цена на нефть подросла до $34 долларов за бочку BRENT.

Остаётся только дождаться 9 апреля, чтобы узнать результаты переговоров ОПЕК+ с американцами…