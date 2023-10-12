«Россия и коррупция – две главные угрозы безопасности Молдовы» – Майя Санду

Алексей Логофет .  
12.10.2023 18:55
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Новая Стратегия национальной безопасности Молдовы направлена против России как якобы одной из главных угроз для Молдовы.

Об этом в ходе передачи на телеканале на телеканале TVRMoldova заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новая Стратегия национальной безопасности Молдовы направлена против России как якобы одной из главных угроз...

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«Молдова по-прежнему уязвима для угроз безопасности. Самыми большими угрозами для национальной безопасности Республики Молдова являются враждебное отношение Российской Федерации, а также коррупция, которая широко распространена в нашей стране», – вещала Санду.

Глава кишинёвского режима подчёркивает, что наибольшую угрозу представляет “враждебное отношение” Российской Федерации к Республике Молдова.

«Эта угроза подчёркивается войной, которую Россия ведёт против Украины. Даже если Украина сегодня защищает нас, мы должны развивать наши возможности, чтобы защитить себя от этих гибридных атак, потому что они будут продолжаться», – нагнетала румынка.

Санду посетовала на то, что оборонный сектор Молдовы игнорировался в течение последних трёх десятилетий, и такое отношение оказалось совершенно безответственным.

«Нам удалось увеличить бюджет на этот год, и мы приложим усилия для увеличения бюджета на последующие годы, но при этом у нас есть существенная помощь со стороны нескольких партнёров. У нас есть поддержка со стороны США, Германии, Франции и, конечно же, у нас есть самое важное сотрудничество со стороны Румынии, стратегическое партнёрство в области обороны и безопасности, на которое мы продолжаем рассчитывать.

Своими силами и при поддержке дружественных стран мы продолжим укреплять систему обороны. Я думаю, что за последние полтора года мы добились важного прогресса в этой сфере», – уверяла Санду.

Следует отметить, что это мнение разделяют далеко не все граждане Молдовы. Для значительного числа жителей этой страны главной угрозой не только безопасности, но и существованию Молдовы является сама Майя Санду и её партия «Действие и солидарность». Об этом свидетельствуют результаты всех последних социологических опросов: антирейтинг Санду бьёт все рекорды.

Что касается коррупции, в первую очередь, политической – здесь Санду должна обратить внимание на себя и своих подчинённых, и задать себе простой вопрос: каким образом Вероника Дрэгэлин, дочь главной спонсорши партии «Действие и солидарность» Елены Дрэгэлин, живущей в США, стала главой Антикоррупционной прокуратуры Молдовы?

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