Россия и лучи чучхе. Путин в Северной Корее

Государственный визит Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня привлек внимание всего мира. Особенно сильно выдали волнение западные государства. Там не скрывают, что будут внимательно следить за встречей. Даже по спутниковым снимкам заранее засекли приготовления к большому параду на главной площади северокорейской столицы.

«Обком» выпустил выражать озабоченность свою штатную говорящую голову Кирби, заявившую в понедельник, что Белый дом «сам визит не беспокоит», а беспокоит их, видите ли, «углубление отношений между этими двумя странами». По всей видимости, в Вашингтоне обеспокоены, что две страны-соседки, обложенные западными санкциями выше крыши, могут дать ответку, способную нивелировать гегемонистскую возню США в регионе и повлиять на исход военного конфликта на Украине.

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И, в общем, правильно беспокоит. Судя по составу российской делегации, лидеры РФ и КНДР будут обсуждать в Пхеньяне очень важные, можно сказать, давно назревшие, вопросы.

Итак, чем могут быть полезны друг другу Россия и Северная Корея? Пхеньян, как опасаются на Западе, способен стать дополнительным производителем вооружений и боеприпасов для Вооруженных сил России. И не на разовой, а на постоянной основе. Обладая развитым оборонпромом, ориентированным на советские/российские стандарты, Пхеньян, имеющий внушительный арсенал боеприпасов, дешевую и, в то же время, квалифицированную рабочую силу, способен значительно разгрузить нашу оборонку, дав ей возможность перенаправить часть производственных сил на другие задачи.

Немаловажно и то, что лидер КНДР любит и умеет действовать на нервы «гегемону» и его сателлитам в регионе. Намек на передачу Киму российских противокорабельных (Club-K, к примеру) и других ракет, определенно, внесет пикантный элемент неопределенности для спокойного судоходства западных судов в различных регионах планеты. Поделиться оружием с угнетенными и обиженными западными империалистами — это ведь справедливо и не обострение, ведь так?

Что касается России, то её помощь КНДР может быть весьма значительной, что усилит мощь и влияние Пхеньяна в регионе. Например, решить острейшую продовольственную проблему в стране со скромными сельскохозяйственными угодьями. Россия, в общем, и так помогает продовольствием северокорейцам, но при более тесном взаимодействии, привлекая трудоголиков из КНДР огородничать на пустующих землях нашего Дальнего Востока, можно решить продовольственный вопрос как для Северной Кореи, так и для наших дальневосточных территорий.

Одна из технологических проблем КНДР, лежащая на поверхности, — это желание Кима иметь собственные спутники связи и разведки на околоземной орбите, благо развитие ракетной техники позволяет. Однако с функционированием северокорейских спутников на орбите дела не клеятся. Недаром Ким Чен Ын проявлял нескрываемый интерес к космической технике при посещении космодрома «Восточный». Появления чучхейских спутников в околоземном пространстве очень не хотят в Вашингтоне, Токио и Сеуле. Почему бы не помочь нашему дальневосточному союзнику? Это ведь никакая не эскалация, а всего лишь сотрудничество в освоении космоса.

Россия способна, на основе взаимовыгодного сотрудничества, помочь КНДР в разработке богатых залежей урановой руды и в выработке энергетического урана. Тут вообще без подвоха: мирный атом, то-сё, пусть МАГАТЭ суетится и проверяет.

Возобновление работы трудолюбивых и дисциплинированных северокорейцев на российских стройках и производстве могло бы сильно снизить напряженность обстановки с трудовыми мигрантами из Средней Азии и их погрязших в криминале и коррупции землячествами, уже заявляющих свои «коренные» права на российские территории. Проблему рано или поздно придется решать, так почему появление совершенно легальных северокорейских рабочих в России не может стать первым шагом в этом направлении?

В общем, визит Путина в Пхеньян обещает быть интересным и весьма плодотворным. Наблюдаем…