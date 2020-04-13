Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Надолго ли?

13.04.2020, Москва, Александр Ростовцев

Начало апреля 2020 года выдалось неспокойным. Пандемия короновируса в мире обострила начавшийся экономический кризис.

Из-за карантинных мер, введённых государствами, резко снизилась человеческая и логистическая мобильность, приведшая к избытку нефти на рынке «чёрного золота», и, как следствие, к обвалу цен на углеводороды.

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Падение цен на нефть подстегнуло Саудовскую Аравию и ряд других арабских стран безответственно начать нефтяной демпинг.

Более того, Саудовская Аравия взялась под шумок окончательно задавить

сланцевый проект США, затеянный ради сокращения зависимости Америки от арабских поставщиков углеводородов.

Все эти действия привели к тому, что нефть любых марок стало невыгодно транспортировать и перерабатывать, а объёмы пустующих нефтехранилищ и танкеров сокращаются угрожающими темпами.

Единственный выход из ситуации – договариваться о сокращении нефтедобычи, минимум, на 10 млн баррелей в сутки (12% мирового производства).

Это понимали не только участники картеля ОПЕК+ – даже США. Единственной загвоздкой на стадии реализации нового соглашения стали квоты для каждой из стран. Никто не хотел уступать.

падение цен на российскую нефть URALS за полугодие

Накануне онлайн переговоров 9 апреля ситуация на рынке нефти сложилась весьма интересная. Саудовская Аравия и некоторые другие «бензоколонки», увеличившие нефтедобычу, соглашались ужаться к докризисным показателям, но при этом требовали от России, соблюдавшей условия старого договора ОПЕК+, уполовинить суточную выработку «чёрного золота».

США, при этом, заняли наиболее выгодную для себя позицию, требуя от России и Саудовской Аравии закрутить вентили до минимума под угрозой введения нефтяных санкций, при том, что сами отказались участвовать в картеле ОПЕК+.

По данным собственных источников ИА REUTERS, переговоры, стартовавшие вечером 9 апреля, шли очень тяжело и продлились 10 часов.

падение цены на нефть марки BRENT за последнее полугодие

Стороны объявили, что пришли к некому промежуточному соглашению о снижении объёмов добычи нефти, причём львиную долю обязательств брали на себя Москва и Эр-Рияд.

В сделке было оговорено, что сокращение добычи начнётся не моментально, а только в мае-июне, на 10 млн баррелей в сутки до конца текущего года, а с января по апрель следующего – на 6 млн баррелей в сутки.

Стороны не пришли к итоговой договорённости из-за позиции Мексики, отказавшейся ужиматься вместе с другими участниками ОПЕК+.

И только 10 апреля, на конференции G20 по энергетике, от Мексики удалось добиться согласия сократить добычу на 100 тыс баррелей в сутки вместо предложенных 400 тысяч.

Надо сказать, что на конференции G20 по энергетике удалось убедить страны, не входящие в картель ОПЕК+, убрать с рынка 5 млн нефтяных бочек, что даёт в итоге минус 15 млн баррелей.

заброшенная нефтяная скважина

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман аль Сауд после конференции заявил, что его страна готова и дальше снижать добычу нефти при условии, что и другие страны последуют их примеру.

И, хотя рынок моментально отреагировал ростом нефтяных цен, наблюдатели практически единогласно пришли к выводу, что соглашение носит недолговечный характер: оно крайне невыгодно для России и выгодно для тех участников картеля, кто сохранил прежние темпы нефтедобычи.

Российские аналитики весьма критически отозвались о способностях к ведению сложных переговоров министром энергетики Новаком, согласившимся на равные доли снижения добычи нефти с саудитами при лучшей переговорной позиции Москвы. Вашингтон заставил бы Эр-Рияд заключить сделку при любых (почти) российских условиях.

Свою порцию стрел получил и российский футбольный магнат Леонид Федун, попутно выступающий одним из главных акционеров компании «Лукойл», активно топивший за сокращение нефтедобычи Россией любой ценой. Эксперты утверждают даже, что Федун и Алекперов – лоббисты американского сланца.

Накануне очередного раунда переговоров ОПЕК+ вечером 12 апреля, с заявлением выступил президент США Трамп, поддержавший позицию Мексики и пообещавший, что США сократят суточную добычу на 250 тыс баррелей, взяв на себя большую часть мексиканской квоты, но взамен потребовавший от Мексики компенсации за это решение.

Известно также, что 13 апреля состоится совещание нефтяников Техаса, также посвящённое теме снижения нефтедобычи.

Удивительно, но факт: давлением на Саудовскую Аравию США спасли картель ОПЕК+.

Что дальше?

Основные условия, отраженные в новой предварительной сделке ОПЕК+, таковы: Саудовская Аравия и Россия урезают добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки каждая. Договор предусматривает, что их ежедневный уровень производства «черного золота» составит 8,5 млн бочек.

кто кому продаёт нефть

Москва и Эр-Рияд пошли на самые большие уступки. Совокупно страны ОПЕК+ в течение мая-июня снизят добычу на 10 млн баррелей в день. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения упадет до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года – до 6 млн.

Наблюдатели считают, что если ОПЕК+, США и не входящие в картель нефтедобывающие страны будут придерживаться взятых на себя обязательств, то цена нефти марки BRENT в ближайшее время поднимется до $40-45 за бочку, что вполне устроит Россию, чей бюджет свёрстан, исходя из цены на нефть $42 за баррель.

Тем не менее, по мнению аналитиков, в механизме ценообразования сохраняется серьёзный фактор неопределённости, поскольку сторонами не выработан механизм контроля и ответственности для нарушителей.

В случае срыва договорённостей нефтяной рынок ждёт откат к уровню нынешних цен – $20-25 за баррель.

Есть и ещё одна плохая новость. Несмотря на проведённую работу, в результате которой с рынка устранено 10+5 млн баррелей нефти в сутки, на рынке остаётся ещё примерно 10 млн «лишних» баррелей, сказывающихся на затаривании сырой нефтью. Поэтому без дальнейших кардинальных решений уже в ближайшем времени не обойтись.

Опять же, консервация действующих скважин в России сопряжена со значительными сложностями и потребует дополнительно немалых затрат, связанных с застыванием нефти в скважинах или образованием парафиновых пробок, от чего избавлена Саудовская Аравия. Этих же недостатков лишены и сланцевые нефтепромыслы США.

заброшенный нефтеприиск в районе Ухты

Также следует понимать, что недостающие 2,5 млн баррелей – это почти половина нефтяного экспорта страны, образующие огромную прореху в бюджете и экономике в целом.

Таким образом, вопросы о том, какой ценой была достигнута сделка, а также тяжесть и продолжительность возникших в результате негативных последствий, остаются открытыми…