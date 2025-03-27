Россия и после конфликта на Украине останется главной угрозой Европы – пугалки генсека НАТО

Анатолий Лапин.  
27.03.2025 10:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия


Россия останется самой серьезной и прямой угрозой безопасности Европы даже после окончания конфликта на Украине.

Об этом, выступая в Варшавской школе экономики, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия останется самой серьезной и прямой угрозой безопасности Европы даже после окончания конфликта на...

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«Чем бы ни закончилась эта война, Россия останется самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности. Россия наращивает расходы на оборону и переходит на военные рельсы. Она быстро восстанавливает свои вооруженные силы, используя китайские технологии, иранские беспилотники и северокорейские войска и ракеты.

Путин не отказался от своих амбиций по перестройке мирового порядка безопасности, и он не один такой. Китай, Россия, Иран и Северная Корея наращивают военное сотрудничество и проводят совместные учения. Пекин также наращивает свою военную мощь, в том числе ядерную, без каких-либо ограничений и прозрачности. То, что происходит в Европе, влияет на Индо-Тихоокеанский регион и наоборот.

Обеспечение прочного мира в Украине имеет важное значение для европейской безопасности и глобальной стабильности. Мир наблюдает за этим. Я рад, что президент Трамп смог договориться с Россией и что переговоры о прекращении огня продолжаются», – заявил Рютте.

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