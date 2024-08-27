Россия и после СВО будет много лет производить оружие в советских объёмах – Медведев

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Даже после завершения СВО России придётся продолжить ускоренное производство вооружения, чтобы быть готовой к следующим войнам.

Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимание военных действий за период СВО изменилось. Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство различных видов оружия, и сейчас у нас с поставками в целом всё благополучно. Не идеально, но в целом благополучно. А когда всё начиналось в 2022 году, были тревожные настроения. Потому что выпуск ряда видов вооружения, военной техники, средств поражения, очень сильно упал. Либо мы поставляли это за границу, либо не производили», – сказал Медведев.

«Когда закончится активная часть СВО (дай бог, чтобы это случилось как можно быстрее), нам всё равно придётся в течении большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объёмах. В таких, в которых когда-то Советский Союз выпускал на протяжении десятилетий – и именно поэтому мы в ряде случаев до сих пор используем тот запас. Нашим врагам ведь весь мир поставляет, а мы на самообеспечении», – добавил он.