Россия и после СВО будет много лет производить оружие в советских объёмах – Медведев

Максим Столяров.  
27.08.2024 22:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Даже после завершения СВО России придётся продолжить ускоренное производство вооружения, чтобы быть готовой к следующим войнам.

Об этом на встрече с участниками СВО – кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже после завершения СВО России придётся продолжить ускоренное производство вооружения, чтобы быть готовой к...

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«Понимание военных действий за период СВО изменилось. Мы действительно в кратчайшие сроки наладили производство различных видов оружия, и сейчас у нас с поставками в целом всё благополучно. Не идеально, но в целом благополучно.

А когда всё начиналось в 2022 году, были тревожные настроения. Потому что выпуск ряда видов вооружения, военной техники, средств поражения, очень сильно упал. Либо мы поставляли это за границу, либо не производили», – сказал Медведев.

«Когда закончится активная часть СВО (дай бог, чтобы это случилось как можно быстрее), нам всё равно придётся в течении большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объёмах. В таких, в которых когда-то Советский Союз выпускал на протяжении десятилетий – и именно поэтому мы в ряде случаев до сих пор используем тот запас. Нашим врагам ведь весь мир поставляет, а мы на самообеспечении», – добавил он.

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