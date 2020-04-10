Россия и саудиты пришли к беспрецедентному соглашению

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия и Саудовская Аравия, лидеры группы стран ОПЕК+, договариваются о беспрецедентном сокращении добычи в размере 10% мирового производства нефти.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Отмечается, что Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу, по которому обе страны будут отсчитывать свою квоту 22% от объема добычи 11 миллионов баррелей в сутки.

«Таким образом, целевой объем добычи для обеих стран составит 8,5 млн б/с. Сейчас реальная добыча нефти в России (с конденсатом) — 11,3 млн б/с, без конденсата — 10,3 млн б/с. Страны ОПЕК традиционно не учитывают конденсат в своей добыче. Саудовская Аравия сейчас добывает на максимуме своих возможностей — более 12 млн б/с, однако еще в марте в рамках предыдущих договоренностей ОПЕК+ добыча в стране составляла примерно 9,8 млн б/с.

Таким образом, сокращение добычи Саудовской Аравией по сравнению с уровнем марта будет незначительным. Для России же оно составит разницу между текущим уровнем добычи без конденсата (10,3 млн б/с) и целевым уровнем, то есть 1,8 млн б/с», – пишет издание.

При этом США, крупнейший производитель нефти в мире, судя по всему, останутся в стороне от сделки, учитывая, что американский министр энергетики заявил 9 апреля, что у США нет механизмов для скоординированного сокращения добычи, которая будет снижаться в любом случае под давлением низких цен.

По словам аналитика из Fitch Дмитрия Маринченко, технически РФ для сокращения добычи потребуется не менее двух недель.

«Эффект будет — даже если мы в итоге увидим падение цен, ясно, что без сделки ситуация была бы еще хуже. Если цены на физическом рынке закрепятся на уровне $30–40 за баррель, это уже было бы большой победой, учитывая обвал спроса», — сказал Маринченко.

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в авторской колонке на страницах «Московского комсомольца» пишет, что пока для России ситуация не самая плохая.

«Россия в текущих обстоятельствах имеет хороший запас прочности: самые низкие в мире затраты на добычу и солидный валютный резерв в Фонде национального благосостояния дают нашей стране все козыри в руки», – считает Бондаренко.