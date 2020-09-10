10.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия
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«Россия и Сербия – искренние друзья». Путин и Вучич провели телефонные переговоры


В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Сербии Александр Вучич проинформировал коллегу о проведенных в Вашингтоне и Брюсселе переговорах.

Об этом сообщает агентство Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оба президента подтвердили, что Сербия и Россия – искренние друзья, сотрудничество которых основано на взаимном доверии. Вучич подчеркнул, что Сербия является нейтральной в военном отношении страной, и Путин приветствовал эту позицию Белграда.

«Независимо от веса и сложности своего геополитического, военно-безопасного и экономического положения, Сербия будет защищать принципы военного нейтралитета и останется верным и правильным партнером Российской Федерации», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии поблагодарил Путина за непоколебимую поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также за ее усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Путин, в свою очередь, сказал, что Россия окажет Сербии политическую поддержку в ее усилиях по сохранению своей территориальной целостности и координирует свои внешнеполитические действия с Сербией с целью защиты международного общественного и правового порядка.

Также Вучич и Путин отметили, что экономические связи между Сербией и Россией постоянно укрепляются, но возможностей для сотрудничества в области экономики намного больше, чем есть сейчас, поэтому будут реализовываться новые проекты.


Особое внимание в разговоре двух президентов было уделено проблеме Косово, и Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России по выработке сбалансированного и компромиссного решения, приемлемого для Белграда, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

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