Россия и Сербия одинаково оценивают прошлое и настоящее

20.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия – одна из немногих стран, которая является не просто другом России, но и одинаково с ней оценивает прошлое.

Об этом на пресс-конференции в Белграде заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди любят переписывать историю, и порой это принимает отвратительные формы. Особенно, когда это касается событий, относительно которых не должно быть споров. К таким событиям относится освобождение Белграда и победа во Второй Мировой войне. Я не идеализирую государства, но народы являются истинными творцами истории. И эти народы 75 лет назад победили фашизм», – сказал Медведев.

Он считает, что Россия и Сербия не растеряют то «беспрецедентное доверие», которое есть между ними, если будут оценивать международные события с близких позиций.

«Мы исходим из полной поддержки Сербией своего суверенитета и территориальной целостности. Будем исходить из этого и впредь. Мы спокойно относимся к решениям, которые принимают наши сербские друзья, касательно евроинтеграционного проекта. Главное, чтобы такие решения были на пользу народу: Республики Сербия и Российской Федерации», – сказал Медведев.