Россия и Сербия связали себя узами военного братства

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

Передача Россией Сербии 60 единиц военной техники носит не столько оборонный, сколько политический смысл.

С этим согласны все эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором».

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Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что переданная сербской армии российская военная техника существенно не усилит ее потенциал, но большие объемы Сербия должна закупить у России.

«60 единиц техники ничего не меняют для вооруженных сил Сербии. Просто оказана определенная помощь в военно-технической сфере. Это жест дипломатической поддержки, жест союзнический, жест, который демонстрирует, что нас связывает хорошие дружеские отношения. Сербия – самостоятельное государство. Мы не обязаны дотировать бесплатно и содержать ее армию. Современное российское вооружение – это дорогостоящее эффективное изделие. Мы можем в ограниченных объемах оказывать помощь, но страна, которая претендует на то, чтобы отстаивать свой суверенитет, должна иметь соответствующий военный бюджет и закупать это оружие», – сказал Коротченко.

Его коллега капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев, напротив, считает, что такое количество техники для небольшой Сербии значимо, хотя принципиально и не изменит баланс сил на Балканах.

«Для того, чтобы решать масштабные военные задачи, такое количество техники погоды не сделает. Но если говорить о тактическом уровне, то безусловно для сербов это очень важно. Это демонстрирует заботу об обороне, развитие военно-технического сотрудничества с РФ. Если бы такое сотрудничество мы бы продемонстрировали в 90-е годы, в НАТО бы поняли, что Сербия имеет серьезную внешнеполитическую поддержку. Сегодняшние шаги демонстрируют, что Россия и Сербия связаны узами в том числе и военного братства.

Это и поставки техники, и проведение совместных учений, и подготовка кадров, и, как можно предположить, обмен информации. Если бы Сербия через Черногорию получила бы выход к морю, то в Средиземном море позиция нашей группировки кораблей существенно бы усилилась», – сказал Горбачев.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что военное сотрудничество России и Сербии носит стратегический характер.

«Сербия является одной из немногих оставшихся стран, которые настроены в отношении России очень позитивно. А в нынешней ситуации сотрудничество в сфере обороны является для Москвы одним из самых главных маркеров лояльного сотрудничества. Сам факт этой поставки важнее, чем сама поставка. Когда известно, что Сербия обладает таким количеством российского оружия, меньше будет желание пробовать ее на прочность», – сказал Бондаренко.

Министерство обороны РФ передало Вооруженным силам Сербии 60 единиц боевой техники: 30 модернизированных танков Т-72 с усиленной защитой и новым подкалиберным снарядом и 30 автомобилей БРДМ модификации 2-М с повышенной противоминной стойкостью. Российские военные месяц помогали сербским коллегам освоить новую технику.