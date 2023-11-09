Россия и США договариваются о том, как усадить Киев за стол переговоров – экс-советник Путина

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Между США и Россией идет интенсивный диалог по поводу того, как заставить Киев сесть за стол переговоров.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Илларионова, участились «сливы» в американскую прессу о том, что чиновники США и Евросоюза обсуждают с Украиной возможность переговоров с Российской Федерацией.

«Это все правда, что сообщило NBC. Действительно, эти переговоры идут постоянно по всем каналам, и информация об этом сливается регулярно по всем тем людям, которые получают доступ либо к Белому дому, либо к каким-то другим каналам – они получают эту информацию и сообщают об этом. Да, действительно, переговоры идут. Переговоры идут по дипломатическим каналам, по каналам спецслужб, постоянно идут контакты между Белым домом и Кремлем – каким образом вынудить Украину пойти на переговоры. Об этом регулярно переговаривается Салливан с Патрушевым, об этом регулярно Бернс переговаривается с Нарышкиным, об этом, не столь, может быть, регулярно переговариваются по дипломатическим каналам. Для этого не надо смотреть на официальные заявления Белого дома», – рассуждал Илларионов.