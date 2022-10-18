Россия и США могут готовить ядерную сделку в ущерб Украине – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Новый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений между США и Россией может оказаться невыгодным для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам эксперта, Россия может согласиться на эту сделку в обмен на то, что США и НАТО ограничат поддержку Украины.

«Есть альтернатива – или Третья мировая война, а это ядерный Армагеддон, или стратегический пат, когда никто не может выиграть, но мы можем все проиграть. Поэтому основная стратегия или выход из этого пата состоит в том, чтобы выйти на новую стратегическую стабильность и через создание нового Карибского кризиса, чтобы фактически войти в ситуацию геополитического торга с Соединёнными Штатами Америки. США, НАТО ограничивают свою военную помощь Украины в обмен на то, чтобы создать новые условия для стратегического стабильности», – сказал эксперт.

«Ситуация выглядела так, чтобы создать Карибский кризис новый, войти в геополитический торг с американской администрацией и таким образом деэскалировать конфликт или войну в Украине в пользу России. Тем более что возможности угрожать у России в таком направлении есть, потому что в Крыму размещено тактическое ядерное оружие, это первое. Ну и во-вторых, поскольку наступление на Херсон фактически открывает дорогу на Крым, тем более что украинское руководство, президент Украины еще 24 августа сказал, что конец войны означает освобождение и Крыма, всех территорий, и возвращение в границы 91-го года. Поэтому тут и угрозы применить на отдельном ограниченном или региональном театре военных действий тактическое ядерное оружие, они, если не говорились прямо, то намекались как со стороны отдельных российских военных, так и политиков», – заявил Карасев.

Напомним, накануне помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Штаты готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году.