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15.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США
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Россия и США – на пороге перехода к новому оружию

Войны с обычным вооружением и актуальные для 80-х годов ракетные угрозы уходят в прошлое, уступая место новому поколению оружия.

Об этом телеканала «Россия-1» заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война с обычными вооружениями между США, их союзниками и РФ мало возможна в силу несопоставимых военно-экономических потенциалов – любой конфликт между США и РФ может приобрести только ядерный характер. Если они на это готовы, это ваш выбор, но не наш.

Касаясь реалий сегодняшней обстановки, нужно заметить, что договор по РМСД мёртв, и оживлять его уже не надо. И команда была. Скорее всего, по всем швам затрещит и договор об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Многие в этой связи ожидают, что на европейском континенте начнётся массированное развёртывание ракет СМД, повторится стратегическая обстановка начала 80-х годов – но ничего в истории не повторяется два раза, второго такого развёртывания, по всей видимости, не будет», – заявил эксперт.

«Как мне представляется, мы в области ведения вооружённой борьбы стоим буквально накануне фазового перехода. Мы стоим на пороге третьей революции в военном деле, которая называется «искусственный интеллект», и кто первым овладеет этим оружием, тот, собственно говоря, будет править миром», – добавил Ходарёнок.

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