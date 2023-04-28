Россия и США неизбежно обменяются ядерными ударами – Сивков

Анатолий Лапин .  
28.04.2023 18:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


В противостоянии России и США обязательно будет применено ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В противостоянии России и США обязательно будет применено ядерное оружие. Об этом в эфире...

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По мнению Сивкова, сделано это будет тактическим ядерным оружием на территории третьих стран.

«Все боятся ядерного оружия. Тем не менее, оно применено будет – я в этом твердо убежден. При сохранении этих тенденций – будет с большой вероятностью. Как это будет выглядеть, во-первых, где оно будет применено. На территории третьих стран, которые не будут затрагивать ни Россию, ни США, ни Францию, ни Великобританию, ни Китай.

Те страны, которые не касаются ничего – они станут театрами ядерной войны, ограниченной ядерной войны. Это американская концепция, не наша. Мы, естественно, пойдем в этом же ключе. Это может выглядеть таким образом, что в ходе военных действий Польша потерпела тяжелое поражение, наши наступают на территорию Польши с целью разгрома польских войск, никакие реакции после предупреждений – демонстративных ядерных взрывов на какой-то стороне никто не реагирует, и в этих условиях американцы могут нанести удар ядерным оружием по отдельным нашим объектам на территории Польши, по нашим войскам.

Мы тоже будем отвечать по американским войскам на территории Польши. Наиболее надежный кандидат на театр ядерной войны – это, конечно, «великая» Польша.

Может другой вариант быть, что они, в результате проведения крупномасштабной воздушной операции, не вступая в войну с сухопутными войсками, нанесли нам тяжелое поражение в сфере ВКС, поставили под угрозу наши стратегические ядерные силы и мы в этом случае тоже делаем демонстративный удар по аэродромам, откуда наносятся по нам удары на территории Финляндии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Германии, откуда они там летать будут», – заключил Сивков.

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