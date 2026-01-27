Россия сделала США ответный «пис дил» – разменяв Гренландию – Коц

Президент России Владимир Путин снова поступил как дзюдоист, перевернув навязанную ему игру и согласившись войти в состав Совета мира, внеся вклад РФ из замороженных Западом активов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин, как всегда, всех удивил своим этим политическим дзюдо, фирменным, когда переворачивает полностью игру, которую вроде ему навязывают, а тут он по Совету Мира: «Согласен, но только забирайте наши средства из морозилки», вот этот вступительный взнос для постоянного членства, миллиард долларов – забирайте из замороженных средств, а оставшиеся замороженные средства мы готовы использовать для восстановления территорий, которые пострадали в ходе боевых действий, в том числе и на территории Российской Федерации. Между прочим, я напомню, что четыре области, в которых сейчас идут боевые действия, они конституционно входят в состав Российской Федерации», — заметил Коц.

Кроме того, по мнению военкора, Россия заняла выгодную ей позицию по вопросу притязаний США на Гренландию – она не высказывается против, рассчитывая, что Штаты не будут против ее будущих завоеваний.

«Путин показывает, что мы не лезем в эти американо-европейские разборки, мы не ностальгируем по международному праву, мы не заламываем руки в поисках вселенской справедливости, просто спокойно констатируем, что и мы когда-то Аляску продали, и Дания Виргинские острова продавала британцам. Так что теперь как бы нечего этой Дании строить из себя школьницу в европейском борделе», – указал он.