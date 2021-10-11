Россия и США усадят Зеленского за стол переговоров с Пушилиным и Пасечником – киевский эксперт

Включение республик Донбасса, совместно с США, в Нормандский формат будет легитимировать Донецк и Луганск на мировом уровне.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политический аналитик, эксперт Growford Institute Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько месяцев назад представители так называемых Министерств иностранных дел ЛНР и ДНР направили письмо Козаку о том, что они хотят видеть себя в Нормандском формате, и возможно даже при участии США.

Что будет происходить: участие квазиреспублик и США в Нормандском формате будет некоторым образом легитимировать двухсторонние переговоры на уровне Украины и ЛДНР, на чем давно настаивает Россия.

Обратите внимание, мир не видит другого формата для окончания войны на Украине, кроме Минских соглашений. Мы понимаем все угрозы, которые несут Минские соглашения, мы видим движение к переформатированию, и всё говорит именно об этом», – переживает Клочок.