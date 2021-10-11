Россия и США усадят Зеленского за стол переговоров с Пушилиным и Пасечником – киевский эксперт

Россия и США усадят Зеленского за стол переговоров с Пушилиным и Пасечником – киевский экспертНовости Украины
Включение республик Донбасса, совместно с США, в Нормандский формат будет легитимировать Донецк и Луганск на мировом уровне.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политический аналитик, эксперт Growford Institute Валерий Клочок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Несколько месяцев назад представители так называемых Министерств иностранных дел ЛНР и ДНР направили письмо Козаку о том, что они хотят видеть себя в Нормандском формате, и возможно даже при участии США.
Что будет происходить: участие квазиреспублик и США в Нормандском формате будет некоторым образом легитимировать двухсторонние переговоры на уровне Украины и ЛДНР, на чем давно настаивает Россия.
Обратите внимание, мир не видит другого формата для окончания войны на Украине, кроме Минских соглашений. Мы понимаем все угрозы, которые несут Минские соглашения, мы видим движение к переформатированию, и всё говорит именно об этом», – переживает Клочок.
Он отметил, что визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию говорит о начале процесса переформатирования Минских соглашений.
«Написание этого письма Козаку и дальнейший пас к США, и даже заместитель главы МИД РФ Лавров об этом говорил. Это не произойдёт так быстро, может пройти полгода или год, поэтому весь этот процесс и начался. Поэтому для меня визит Нуланд в Россию является таким началом.
Потому что обмолвились не случайно, что Нуланд, вероятнее всего, встретится с Козаком, а Козак – ключевая фигура по Молдове и Украине», – заключил эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что разрешение на пересечение границы РФ внесённой в чёрный список заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая собралась посетить с рабочим визитом Москву, было дано на паритетных с Вашингтоном началах.
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