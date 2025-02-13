Россия и США уже пришли к предварительному согласию по принципиальным моментам – Царёв

Публичные заявления о переговорах меду Путиным и Трампом означают, что об «основных контурах» решения проблемных вопросов уже договорились.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что лидеры разговаривают, и публично демонстрируют участие в переговорах тогда, когда они в принципе договорились об основных контурах.

Я был руководителем достаточно крупной партийной организации, приходил на встречи, которые готовили мои сотрудники, до этого дистанционно утверждалось, и потом просто на камеру подписывали.

Трамп никогда в жизни не стал бы стартовать таким образом. Он – победитель, он хочет всё делать быстро – сел, подписал, поговорил», – сказал Царев.