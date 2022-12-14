Россия и США вернули реалии холодной войны

14.12.2022  10:54 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Недавний обмен осужденного в США российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку, получившую срок в РФ за контрабанду наркотиков, не означает потепление отношений между двумя странами.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в редакционной статье приходит  «Независимая газета».

Недавний обмен осужденного в США российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку, получившую срок...

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«Как бы то ни было, обмен заключенными, даже если он станет регулярной практикой, действительно не означает оттепели в кризисных отношениях двух стран. Скорее это явный признак возвращения реалий холодной войны. Похожие обмены между СССР и США (или – шире – «недружественными странами», достаточно вспомнить обмен Луиса Корвалана на Владимира Буковского) пусть и не происходили в режиме нон-стоп, но случались, и нередко.

Бывало такое, к слову, и в современной истории. И тогда в обмене фигурировали, в частности, Анна Чапман и Сергей Скрипаль», – пишет издание.

Отмечается, что задержания и вынесения приговоров в отношении своих граждан как в России, так и в США воспринимаются как часть политической игры, приглашение геополитического оппонента к некой сделке.

«Поэтому власти разных государств в период конфликтов призывают своих граждан покинуть территорию страны-оппонента: они переживают не только за их безопасность, но и за то, как бы им, властям, не стали выкручивать руки, склонять к неудобным соглашениям. Достаточно последить за реакцией критиков администрации Джозефа Байдена на обмен Бута на Грайнер. Эти договоренности называют «позорными» для Америки, сопоставляя значимость двух фигур», – подчеркивает газета.

По мнению редакции, Москва и Вашингтон вернулись к практикам советских времен, когда в сделку непременно включали разведчиков и очень часто – диссидентов.

«Естественным образом возникает вопрос: если Россия и США продолжат обмениваться заключенными, могут ли рассчитывать на освобождение и выезд за границу деятели оппозиции, которые по разным статьям оказались в тюрьме в РФ? Хотели бы они этого, хотели бы этого американцы, был бы в этом какой-то интерес российской власти?

Администрация Байдена считает освобождение Грайнер победой, актуализируя понятную американцам формулу: «Мы должны сделать все ради любого нашего гражданина». Но российские оппозиционеры – не американцы. Их статус иноагентов не признавался ни ими, ни другими странами. Если практика обменов коснется и их, это будет лишь подчеркивать углубление кризиса в отношениях России и Запада», – резюмирует «НГ».

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