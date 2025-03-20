Россия и США вместе начертят и начнут осваивать «санитарную зону» Украины – Колесниченко

Вопросы признания Крыма и новых регионов РФ не будут обсуждаться на переговорах в Джидде 23 марта.

Такое предположение в эфире радио «Спутник в Крыму» сделал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вбросы определенные были, что Америка признает Крым. На самом деле-то давно уже признали. Обратите внимание, сколько иностранных брендов работает, уже и наши олигархи практически все зашли. Правда, долгое время с роумингом приходилось бороться, он то появляется, то опять уходит. Но всё же в этой части будет поставлена точка, и понятно, что мы интегрировались в состав России. Тоже самое на других территориях. Все территории конституционные – это «красные линии», и этот вопрос даже не будет обсуждаться. Я думаю, что создание буферной зоны в Сумской области, а может и приближение к Запорожью – это усиление наших переговорных позиций. Вопрос прекращения ударов по энергоинфраструктуре, кстати говоря, нам не очень-то и неприятен. Отопительный сезон закончился, что надо подавить – уже подавлено», – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что в вопросах обмена военнопленными украинская сторона отказалась от позиции «всех на всех». А передача тяжелораненых стала жестом доброй воли со стороны России. Но все же в Джидде будут обговариваться две основных цели СВО – демилитаризация, то есть прекращение поставок вооружения и денацификация – смена идеологии.