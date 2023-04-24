Россия и Турция поделили Черное море на двоих

Анатолий Лапин.  
24.04.2023 12:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1022
 
Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина


Конфликт на Украине позволил России и Турции фактически поделить Черное море на двоих.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине позволил России и Турции фактически поделить Черное море на двоих. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Бортника, конвенция Монтрё, согласно которой Турция закрыла Черное море для военных судов третьих стран, позволяет ей превратить его акваторию во внутреннее озеро.

«Посмотрите, как Россия с Турцией вместе захлопнули Черное море. Турция, опираясь на конвенцию Монтрё, не пускает в Черное море другие корабли и другие флоты, потому что тут интерес не только России, которая уже сконцентрировала свой флот для ведения войны против Украины, но и интерес Турции.

Турция тоже очень хочет, чтобы Черное море было разделено на две страны, потому что румынский или болгарский флот все же неконкурентны турецкому или российскому. И фактически превратили Черное море в зону – под соусом войны, под соусом выполнения конвенции Монтрё – во внутреннее турецко-российское озеро», – сказал эксперт.

«Что касается Черного моря, мы тоже должны говорить и думать о пересмотре конвенции Монтрё, пересмотре того регулирования, которое есть, потому что сегодня оно не в интересах не только Украины, оно не в интересах мира, это регулирование», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть