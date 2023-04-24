Россия и Турция поделили Черное море на двоих

Конфликт на Украине позволил России и Турции фактически поделить Черное море на двоих.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Бортника, конвенция Монтрё, согласно которой Турция закрыла Черное море для военных судов третьих стран, позволяет ей превратить его акваторию во внутреннее озеро.

«Посмотрите, как Россия с Турцией вместе захлопнули Черное море. Турция, опираясь на конвенцию Монтрё, не пускает в Черное море другие корабли и другие флоты, потому что тут интерес не только России, которая уже сконцентрировала свой флот для ведения войны против Украины, но и интерес Турции.

Турция тоже очень хочет, чтобы Черное море было разделено на две страны, потому что румынский или болгарский флот все же неконкурентны турецкому или российскому. И фактически превратили Черное море в зону – под соусом войны, под соусом выполнения конвенции Монтрё – во внутреннее турецко-российское озеро», – сказал эксперт.