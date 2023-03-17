Россия и Украина будут самостоятельно воевать, но при помощи КНР и США – Портников

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Россия и Украина будут воевать друг с другом самостоятельно, но Китай и США будут помогать этим странам победить.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Портникова, напрямую ни Китай, ни США в противостояние подключены не будут.

«Китай будет помогать России выиграть, но Китай не будет вступать в это противостояние на военном уровне – это исключено. Китай будет помогать России экономически, Китай будет пытаться создать разные схемы поставки оружия России так, чтобы самому быть вне каких-то обвинений, но никакого вступления Китая в войну на стороне России, никакого вступления западных стран на стороне Украины не произойдет», – сказал журналист.

«Россия и Украина будут воевать между собой самостоятельно – это я могу вам гарантировать, сколько бы времени не продолжалась эта война. И Украина будет воевать самостоятельно за счет собственных военных и собственных технических возможностей при помощи оружия Запада, и Российская Федерация будет воевать самостоятельно. Возможно, подключится когда-то армия Белоруссии, но это не имеет большого значения», – заявил Портников.