Россия и Украина приближаются к Курской битве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В преддверии ожидаемого украинского наступления ВСУ планируют своими ударами нарушить логистику ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сейчас основная цель ВСУ – уничтожить у российской армии в зоне спецоперации склады с боеприпасами, зенитно-ракетные комплексы и тыловые маршруты, по которым идет снабжение группировки Вооруженных сил РФ. Действия информационных БПЛА и удары украинских ОТРК в этом процессе играют первостепенную роль, и потому их надо уничтожать», – сказал генерал «Независимой газете».

В свою очередь военный эксперт Илья Крамник отмечает, что ситуация сейчас напоминает то, что происходило в 1943 году накануне Курской битвы.

«В целом, конечно, это настолько повторяет военно-политическую обстановку весны 1943-го перед «Цитаделью», что аж нос чешется. Все знают, что наступление будет, все знают кто, куда, с какой целью и примерно, с вариациями, где. Вопрос – когда. Ну, чтоб и результат был схожий», – пишет Крамник в своем телеграм-канале.

При этом военный обозреватель Сергей Вальченко считает, что мощь украинского наступления можно сильно подорвать, если должным образом сработает российская разведка.

«Чтобы выдвинуться к линии боевого соприкосновения из районов сосредоточения, украинским бригадам надо будет преодолеть как минимум 50-60 километров. Это несколько часов. Такие колонны на марше – ценная мишень. Не подвела бы только разведка, и хватило бы дальнобойных боеприпасов», – пишет Вальченко в «Московском комсомольце».

Он добавляет, что при решении этой задачи могла бы показать настоящие свои возможности и российская бомбардировочная авиация, которая, стремясь снизить потери, пока старается не залетать в зону действия украинской ПВО.

По словам автора, Киев все поставил на карту.

«Каким может быть исход? Самый благоприятный для США и Зеленского вариант – если украинским войскам удастся выполнить задачу и прорваться к Энергодару, Запорожской атомной станции, Мелитополю, Бердянску, Мариуполю… Нам нужен, конечно, второй вариант: когда самые боеспособные части ВСУ будут уничтожены, и можно будет двинуть всем фронтом на освобождение остальной территории. Если, действительно, решающее наступление ВСУ станет последним для Киева, то американским советникам ничего не останется, как покинуть Украину, точно так же, как до этого они оставили Вьетнам или Афганистан», – резюмирует Вальченко.

Примечательно, что CNN, ссылаясь на свои источники в украинском оборонном ведомстве, сообщает, что ВСУ якобы приняли решение отсрочить наступление из-за утечки секретных материалов, что, впрочем, вполне вероятно может быть одним из звеньев кампании по дезинформации российского командования.

Кроме того, стоит обратить внимание на прозвучавшие на днях заявление посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко.

По его словам, Украина мобилизовала порядка миллиона человек.

«Наше контрнаступление может поставить нас на более высокую позицию, где любые переговоры с русскими будут более успешными», – сказал он британскому таблоиду «Экспресс».

При этом дипломат отказался говорить об украинских потерях.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери.Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра», – добавил посол.

Кроме того, Пристайко уверяет, что Украина будет сражаться до последнего.

«Наше решение — русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас», – подчеркнул дипломат.