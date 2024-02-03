Россия и Украина заключили загадочное перемирие

Елена Острякова.  
03.02.2024 23:06
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия и Украина соблюдают своеобразное перемирие на Черном море, избегая ударов по гражданским судам.

Об этом в интервью «Соловьев.лайв» заявил военный эксперт Андрей Союстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Украина соблюдают своеобразное перемирие на Черном море, избегая ударов по гражданским судам....

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«Во всей этой ситуации есть большая загадка. Это то, что ни Черноморский флот не трогает сейчас торговые суда, идущие в украинские дунайские порты, ни украинцы, располагая технической возможностью нанесения ударов по торговым судам, идущим в наши черноморские порты, тоже этого не делают. Здесь соблюдается своеобразный нейтралитет.

Возможно, это связано с тем, что обе страны хотят удержаться в определенных рамках, не хотят провоцировать дальнейшую эскалацию событий на море и втягивание в эту ситуацию третьих стран, которые являются судовлаадельцами», – сказал Союстов.

При этом он отметил, что ВМСУ продолжают сбрасывать старые якорные мины советского производства, и их выносит к Одессе, Болгарии, Румынии и даже Турции. Россия тоже могла бы с помощью авиации и дизельных подлодок устанавливать донные мины и мины-торпеды, но не делает этого.

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