Россия и Венгрия принудят Киев соблюдать права человека

01.02.2022  20:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Венгрия, Дзен, дискриминация, мова, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Произвол, Россия, Украина
Новости Украины

Россия и Венгрия намерены совместно добиваться соблюдения прав человека на Украине.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Венгрия намерены совместно добиваться соблюдения прав человека на Украине. Об этом президент...

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«Естественно обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе, нарушения прав человека, которые приобрели там системный характер. Венгерские партнеры принимают энергичные меры для того, чтобы эти вопросы решать», – сказал Путин.

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