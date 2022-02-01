Россия и Венгрия принудят Киев соблюдать права человека
01.02.2022 20:28 (Мск), Москва,
Россия и Венгрия намерены совместно добиваться соблюдения прав человека на Украине.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Естественно обсуждался вопрос, связанный с урегулированием украинского конфликта, ситуация на Украине в целом, в том числе, нарушения прав человека, которые приобрели там системный характер. Венгерские партнеры принимают энергичные меры для того, чтобы эти вопросы решать», – сказал Путин.
Спасибо!
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