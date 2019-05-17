17.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Права человека, Россия, Украина
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Россия и Венгрия выступят единым фронтом против Украины

Россия будет делать все возможное, что поможет защитить права русскоязычных граждан Украины.

Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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По его словам, Россия поддерживает позицию Венгрии в вопросе отмены принятого Радой языкового закона о тотальной украинизации, поскольку и Москва, и Будапешт крайне обеспокоены нынешним положением нацменьшинств на Украине.

Кроме того, политик отметил, что РФ потребует от международных институтов повлиять на дискриминационную политику Киева до тех пор, пока одиозный закон не отменят.

«Венгрия, ко всему прочему, член ЕС, а Брюссель реально может заставить Украину изменить закон. Киев же хочет влезть в европейские структуры, а значит, ему придется отвечать соответствующим требованиям. Мы со своей стороны держим ситуацию в фокусе и пытаемся повлиять на Киев. Последние экономические санкции, в том числе ограничения на поставки нефтепродуктов, увязаны и с этим законом. Мы будем делать всё возможное, что поможет защитить права русскоязычных граждан Украины», – сказал Калашников.

Отметим, что даже в Верховной раде принятый закон охарактеризовали как языковой неонацизм.

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