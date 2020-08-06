06.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Россия и Запад могут совместно отправить Лукашенко на покой


Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже перестал устраивать всех мировых игроков, поэтому Запад и Россия могут договориться и лишить его политических перспектив, как это случилось с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком или экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочется вспомнить прецедент с Бакиевым, когда просто был консенсус между Россией и Западом, что это уже совсем. Я думаю, что здесь может быть такой же консенсус между Россией и Западом, что Александру Григорьевичу уже пора на покой. Он перестал устраивать вообще всех мировых игроков», – заявил Агафонов.

С ним согласился киевский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

«Кстати, я просто не к тому, что как-то этого желаю, но я просто вам еще могу привести примеры – и Саакашвили, и Плахотнюк в какой-то момент обнаружили, что они не чьи-то «сукины дети», а просто «сукины дети», ничьи одним словом. И с двух сторон получили пинки с разницей только в том, что Саакашвили все равно есть в некоем списке неприкасаемых, которых нельзя трогать, а Плахотнюк где-то бегает», – отметил Джангиров.


Напомним, что Курманбек Бакиев, пришедший к власти в результате переворота в Киргизии, был смещен в результате очередного путча и теперь находится в эмиграции в Белоруссии.

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