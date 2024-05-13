Россия и Запад настроены на продолжение войны

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Новые кадровые назначения в российской власти и перестройка экономик западных союзников Украины свидетельствуют о том, что они готовятся к продолжению боевых действий.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые кадровые назначения в российской власти и перестройка экономик западных союзников Украины свидетельствуют о...

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«Я думаю, что завершение российско-украинской войны где-то до 2028-2029 года – такой стоит перед ними дедлайн. То есть до начала следующей президентской избирательной кампании. Да, это может случиться раньше – и в силу военных факторов, и в силу политических договоренностей, но в принципе, насколько я вижу даже ситуацию с разворачиванием экономики, – кстати, наши западные союзники делают то же самое, у них тоже расчет на войну минимум на 3-5 лет, посмотрите на инвестиции в военно-промышленный комплекс», – сказал политолог.

«С точки зрения развития ВПК, с точки зрения кадровых назначений идет расчет на то, что вооруженный конфликт, война, вторжение будет продолжаться до 2028 года или, как минимум, будут нужны эти ресурсы где-то. Это не обязательно будет касаться Украины, – это означает, что большая армия, много боеприпасов и ракет будут нужны всем – и нашим западным союзникам, и России тоже», – заявил Бортник.

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