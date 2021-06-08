«Россия – идеальный партнёр» – в Австрии призвали к пересмотру глобального мироустройства
Россия и Запад должны воспользоваться опытом времён Холодной войны и создать новую систему международных отношений, которая будет выгодна всем.
Об этом в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время холодной войны, в 1975 году, 25 стран формально договорились о совершенно новом мировом порядке. Была очень сложная система создания этого изменённого мирового порядка. И им удалось договориться. У каждого был свой выбор – присоединяться к какому-то союзу или нет.
Нам нужно восстановить такую же степень сотрудничества и доверия, которая существовала тогда. Нужно создать ситуацию «win-win», когда каждый выигрывает, где выиграют все. Потому что не хочется ухудшения ситуации как к 2015 году», – сказал он.
Также Вольфганг Шюссель подчеркнул, что Россия является идеальным партнёром, вместе с которым у Европы получится перезапустить и глобальную международную систему взаимоотношений.
«Россия является идеальным партнёром в отношении колоссальных возможностей, совместных проектов. Захват и захоронение углекислого газа, проблема с уменьшением количества лесов – потенциал, который может предложить Россия, колоссален. Конечно, тут важна и прибыль для России.
То есть, можно найти нейтральные области, где мы можем сознательно и качественно сотрудничать. И Россия, и ЕС полностью привержены результатам Парижского договора, и если получится достичь такого успешного сотрудничества, то получится и перезапустить сотрудничество на другом уровне», – добавил экс-канцлер.