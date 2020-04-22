Россия играет роль умной обезьяны в коронавирусной драке тигров

22.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Китай не пустил российскую делегацию в Ухань, откуда началась эпидемия коронавирусной инфекции нового типа, после чего российский Минздрав не исключил, что вирус имеет искусственное происхождение.

Об этом пишет «Московский комсомолец», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что лидеры ведущих западных стран все громче требуют призвать Китай к ответу распространение по миру коронавируса, вызывающего заболевание СOVID-19

«Кремль в разгоревшейся дискуссии пока предусмотрительно не участвует. Год назад на пике торговой войны между США и Китаем Владимир Путин сказал, что в драке между двумя тиграми Россия предпочитает играть роль умной обезьяны, которая наблюдает со стороны. Эта тактика вполне применима и в нынешней ситуации», – пишет газета.

Издание приводит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, сказавшего, что у него волосы дыбом на голове встают, когда он слышит призывы о компенсациях или об аресте китайской собственности за рубежом, если эти выплаты не будут сделаны.

«Однако Москве нет особого смысла впрягаться за Пекин и ссориться из-за этого со своими западными партнерами. (Напомним, что в 2014 году друг Си мочал, когда Россия воевала с общественным мнением Запада из-за Крыма). Владимир Путин любит выступать в роли миротворца, и для этого сейчас самое подходящее время.

Не случайно последнее совещание по коронавирусу закончилось долгим рассказом президента о том, как важно в нынешних условиях развивать международное сотрудничество и поддерживать друг друга: сначала мы помогли Китаю, Италии и США, а теперь эти страны помогают нам со средствами защиты и комплектующими. Поскольку у Москвы нет неразрешимых противоречий ни с Пекином, ни с Вашингтоном, она вполне может взять на себя функции посредника, если в этом, конечно, возникнет необходимость», – говорится в статье.

При этом, продолжает газета, «особых оснований доверять китайским партнерам у Кремля, как выяснилось, нет».

«Врач Елена Цыганова 20 апреля рассказала Владимиру Путину, что китайцы не пустили делегацию российского Минздрава ни в Ухань, ни даже в провинцию Хубэй. В тот же день экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова не исключила, что коронавирус может иметь искусственное происхождение», – обращает внимание издание.