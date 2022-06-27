«Россия – игрок на этой сцене»: НАТО делает нерадостное для Киева заявление по зерну

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Новости Украины

НАТО не рассматривает возможность военной помощи Киеву для разблокировки украинских портов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

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«Привлечение военных мощностей НАТО не поможет решить ситуацию. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению», – сказал» Джоане в интервью «Европейской правде».

По его словам, партнеры Украины пытаются найти другие варианты решения, первый из которых – вывоз зерна по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС.

«Второй вариант, который действительно очень сложный, это организовать безопасные коридоры по Черному морю. Их соорганизатором будет Россия, потому что Россия – игрок на этой сцене», – констатировал замгенсека НАТО.

В свою очередь одесский политик Вячеслав Азаров в своем телеграм-канале назвал слова высокопоставленного чиновника НАТО о том, что для организации зернового коридора нужно привлекать Россию, «знаковым заявлением».

«При этом, секретарь турецкого президента Калын в контексте создания коридора говорил о совокупных запасах экспортного зерна Украины и России в 40 млн. тонн. Из чего напрашивается предположение, что готовится совместный проект продовольственного экспорта воюющих стран для кардинального решения проблемы голода в Африке и снижения цен в Европе. Если это так, в подобном проекте без участия РФ не обойтись, и оно же будет гарантией от ненападения на разминированные порты Большой Одессы», – считает Азаров.