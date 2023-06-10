Россия имеет основания ударить по территории США и Великобритании, – Сивков

Анатолий Лапин.  
10.06.2023 15:37
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


У России уже более, чем достаточно правовых оснований для того, чтобы нанести удары по территории ключевых стран НАТО.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России уже более, чем достаточно правовых оснований для того, чтобы нанести удары по...

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Сивков подчеркнул, что западное оружие бьет уже даже по тем территориям РФ, которые признаются на международном уровне.

«Вы знаете, что у нас более, чем достаточно поводов для того, чтобы нанести удары по территории Великобритании, США.

Простая вещь – на территорию Белгородской области чем бьют? «Хаймарсами». И там написано Made in USA, снаряд летит с пушки М777, осколки разлетаются же вовсю, можно найти осколочек, где написано тоже Made in USA.

Стреляют орудия Соединенных Штатов Америки по территории, собственно, России, международно признанной территории России. Кто стреляет – мы не знаем, а вдруг там сидит офицер США?..

Полетные задания могут быть подготовлены только специалистами, имеющими соответствующие навыки, полетные задания должны быть подготовлены на специальной аппаратуре – ее просто так не сделаешь. И опираться эти полетные данные должны на очень серьезные исходные данные, которые могут быть получены только с системы космической разведки, причем, комплексной разведки – видеоразведки, радиолокационной разведки, с учетом рельефа местности и всего остального, чего у Украины просто нет.

И это означает только одно, что Storm Shadow, если они бьют по территории Белгородской области, это удар по территории России английскими вооруженными силами, именно так это трактуется», – заявил Сивков.

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