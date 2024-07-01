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После Второй мировой войны был подписан документ, согласно которому страны-победительницы обязаны начинать именно СВО в отношении государства, в котором проявляются признаки возрождения нацизма.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под конец Второй мировой войны, после «Ялты», а может, после подписания безоговорочной капитуляции, но это 1945 год, победители – то есть американцы, британцы и советские (которых британцы тогда называли Россией, никакого Советского Союза для них не было), подписали юридический документ. Что если кто-то из этих победителей увидит страну, где начинают замечать, что идёт в сторону крена к «четвёртому рейху», символике и всего остального, то это же государство должно начинать специальную военную операцию. Не войну, не позвать других, а именно эта формулировка – начинать специальную военную операцию, если что-то подобное произойдёт», – рассказал Пасков.

«Поэтому [это всё объясняет], если кто-то думает, что за лицемерие, почему назвали это СВО, [конфликт], который смахивает на полномасштабную войну, причём, что ни Россия, ни Украина не находятся юридически в состоянии войны», – добавил болгарский политик.