Россия имела все законные основания начинать СВО на Украине – болгарский политик

Вадим Москаленко.  
01.07.2024 22:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 276
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После Второй мировой войны был подписан документ, согласно которому страны-победительницы обязаны начинать именно СВО в отношении государства, в котором проявляются признаки возрождения нацизма.

Об этом на канале «Все по полочкам» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После Второй мировой войны был подписан документ, согласно которому страны-победительницы обязаны начинать именно СВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Под конец Второй мировой войны, после «Ялты», а может, после подписания безоговорочной капитуляции, но это 1945 год, победители – то есть американцы, британцы и советские (которых британцы тогда называли Россией, никакого Советского Союза для них не было), подписали юридический документ. Что если кто-то из этих победителей увидит страну, где начинают замечать, что идёт в сторону крена к «четвёртому рейху», символике и всего остального, то это же государство должно начинать специальную военную операцию.

Не войну, не позвать других, а именно эта формулировка – начинать специальную военную операцию, если что-то подобное произойдёт», – рассказал Пасков.

«Поэтому [это всё объясняет], если кто-то думает, что за лицемерие, почему назвали это СВО, [конфликт], который смахивает на полномасштабную войну, причём, что ни Россия, ни Украина не находятся юридически в состоянии войны», – добавил болгарский политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть