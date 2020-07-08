Россия интегрирует Донбасс, не нарушив ни одного пункта Минских соглашений

08.07.2020, Киев, Игорь Петров

Российская Федерация стремится оставаться в рамках международного права в своих действиях на Донбассе, и не будет демонстративно присоединять его, но постарается показать, что Украина фактически отказалась от этого региона.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Я точно понимаю, что Российская Федерация не сделает ни одного шага по Донбассу, который не будет соответствовать международному праву. То есть, они не интегрируют Донбасс, пока не будет на международном уровне зафиксировано нежелание Украины дальше продолжать борьбу за возвращение Донбасса.

Поскольку они признают Донбасс украинской территорией, этим уже собственно свой вектор и свой план действий по Донбассу они заявили. То есть, никаких там агрессивных присоединений в пику Украине и мировому сообществу, мне кажется, не произойдет.

Но раз уже происходит некоторое торможение Минского процесса, а Российская Федерация тоже не хотела бы в этом торможении участвовать, она будет проявлять какие-то инициативы, которые, возможно, будут подталкивать ситуацию к тому, чтобы она все больше и больше выглядела таким образом, что Украина отказывается от Донбасса», – резюмировала Елена Дьяченко.