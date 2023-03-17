Россия, Иран и Китай показали американцам военно-морские зубы

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Для России стартовавшие в Оманском заливе совместные с Китаем и Ираном военно-морские учения «Морской пояс безопасности – 2023» стали обозначением флага РФ в стратегически важном регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

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«Для Москвы, которая, как и Иран, оказалась под действием санкций, эти маневры в условиях активных боевых действий на Украине – знак поддержки со стороны Тегерана. Но это еще и обозначение флага России в важном мировом энергетическом регионе. Видимо, не случайно Россию на учении представляет один из самых современных кораблей ВМФ страны, оснащенный новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат Северного флота «Адмирал Горшков». Его участие в совместных с китайским флотом маневрах – это еще и продолжение укрепления тройственных отношений в рамках Москва–Тегеран–Пекин, а также помощь в решении для вновь избранного руководства КНР геополитических задач на Ближнем Востоке и в Африке», – скзаал аналитик «Независимой газете».

Он обратил внимание, что фрегат до захода в Оманский залив две недели назад участвовал совместно с кораблями ВМС КНР и ЮАР в учениях у побережья Южной Африки в Индийском океане.

Кроме того, указано, что ранее китайские и российские военные корабли в подобном составе собирались лишь однажды для маневров у берегов Ирана в декабре 2019 года. Но тогда часть задач ВМС КНР, Ирана и ВМФ РФ решалась в Индийском океане, и лишь некоторые были обозначены в районе Оманского залива. Сейчас же ситуация совсем другая.

Контр-адмирал ВМФ России в запасе, военный историк Юрий Кириллов считает, что морские учения Китая, России и Ирана призваны показать США, что эти страны «совместно намерены контролировать главные мировые маршруты транспортировки нефти».

«Флот 5-й оперативной группировки ВМФ США присутствовал в Оманском заливе всегда. Но если раньше американцы в заливе видели исключительно торговые китайские суда, то теперь им придется привыкать и к военным кораблям. Китай тем самым наглядно демонстрирует ВМФ США, что он стал морской державой и способен вместе с Россией и Ираном контролировать и защищать торговые пути Оманского залива», – считает Кириллов.

А Неткачев обращает внимание, что Китай помирил Саудовскую Аравию и Иран.

Кроме того, он уверен, что военно-дипломатическая активность Китая на Ближнем Востоке положительно сказывается и на действиях России и Ирана в Сирии и их военно-техническом сотрудничестве.

«Не зря перед тем как в Москве в среду побывал президент Сирии Башар Асад, официальный представитель МИД КНР Мао Нин Китай выступала с заявлением о том, что Китай призывает США вывести свои войска из Сирии и прекратить грабить эту страну», – подчеркнул генерал.