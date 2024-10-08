Россия использует тактику грибника, собирая ВСУ по посадкам – военкор Хайруллин

Российская армия, применяя малые пехотные группы при наступлении, использует так называемую «тактику грибника», выбивая ВСУ из посадок и окопов.

«Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика нашей армии сегодня – это просто тактика человека, который ходит пешком по многокилометровым траншеям, нарытым укропами, – они все извилистые, блиндажи по посадкам, ходит человек пешком, нагруженный бронежилетом, оружием, и под каждым кустом ищет этих укропов, выщелкивает просто.

Раньше, когда у укропов была арта и танки, мы не могли подойти близко, а сейчас просто мы выносим своей артиллерией укрепрайон, спокойно заходим и дальше пешком зачищаем», – отметил он.