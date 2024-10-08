Россия использует тактику грибника, собирая ВСУ по посадкам – военкор Хайруллин

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 21:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 372
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия, применяя малые пехотные группы при наступлении, использует так называемую «тактику грибника», выбивая ВСУ из посадок и окопов.

«Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия, применяя малые пехотные группы при наступлении, использует так называемую «тактику грибника», выбивая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Тактика нашей армии сегодня – это просто тактика человека, который ходит пешком по многокилометровым траншеям, нарытым укропами, – они все извилистые, блиндажи по посадкам, ходит человек пешком, нагруженный бронежилетом, оружием, и под каждым кустом ищет этих укропов, выщелкивает просто.

Раньше, когда у укропов была арта и танки, мы не могли подойти близко, а сейчас просто мы выносим своей артиллерией укрепрайон, спокойно заходим и дальше пешком зачищаем», – отметил он.

«И продвижение нашей армии – это продвижение человека, который пешком ходит по многокилометровым траншеям и проверяет их лично. То есть, это тактика грибника. То есть, война приобрела уже для укропов необратимый характер», – заявил Хайруллин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть