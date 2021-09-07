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07.09.2021 13:36 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Россия использует тактику «салями». Климкин заявил об окружении Украины

Новости УкраиныРоссия окружает Украину, беря ее в тиски с разных сторон. Об этом в эфире...

Россия окружает Украину, беря ее в тиски с разных сторон.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, одно из самых опасных для Украины сегодня является белорусское направление.

«Всем прекрасно понятно, что слова Лукашенко о покупке десятков вертолетов и самолетов – это не для него. Это будут российские самолеты и российское присутствие. На самом деле, Кремль хочет взять нас в тиски, как он делает на восточной границе и с территории оккупированного Крыма. Или в полуосаду, или полуокружение. То есть стратегически они оценивают ситуацию очень четко. В этих условиях Путин создает концепцию ограниченного суверенитета для Лукашенко, а потом его проглотит», – заявил Климкин.

Его поддержал вице-премьер Украины Алексей Резников, по мнению которого не менее опасны для его страны также направления Черного и Азовского моря.

«Сегодня Россия, блокируя Азов, переходит и к блокированию Черного моря. А там, как минимум три страны НАТО находятся: Турция, Румыния, Болгария. Они заканчивают аншлюс с Белоруссией, а это окружение не только Украины. Это три балтийских страны плюс Польша. То есть, на сегодня уже стало понятно, что тактика «салями», которую используют россияне, она должна быть серьезным сигналом для мира», – считает вице-премьер.

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