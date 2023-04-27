Россия исправила ошибки, допущенные в прошлом году и усилила оборону – Басурин

Россия учла ошибки кампании прошлого года и исправила их, выстроив на территории новых регионов глубоко эшелонированную линию обороны.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил бывший спикер оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, российская армия готова к противодействию украинскому наступлению.

«Опыт ошибок, который был в прошлом году, нас заставил пересмотреть отношение к противнику, и все планы по созданию линии обороны, они были сделаны в комплексе. Комплекс очень большой – это от четырех до пяти линий, где, кроме того, что подготовлены огневые точки – противотанковые рвы, так называемые «зубья дракона, препятствия для преодоления тяжелой техникой, продвижения вперед, это минные поля в большом количестве. Из бетона сделаны ДЗОТы и ДОТы, большая сеть окопов, которые в принципе, сверху закрыты, если посмотреть – не видно, что здесь находится какая-то линия обороны. В этом плане мы подготовлены и ждем. Самое главное – те ошибки, которые были допущены ранее, мы их учли», – заявил Басурин.