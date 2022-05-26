Россия избавляется от углеводородной зависимости во внешней торговле – Борисов

Россия ушла от тотальной зависимости от экспорта углеводородов.

Об этом в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Борисова, несырьевой экспорт достигает порядка 40% от всего объема.

«Нам удалось занять уверенные позиции на неэнергетическом экспорте. Это тоже не секрет, что все последние годы мы делали определенные усилия для того, чтобы эту пропорцию изменить, и определенные результаты есть.

По итогам 21-го года неэнергетический экспорт составил больше 190 миллиардов рублей. Это около 40% от совокупного экспорта всех российских товаров.

Другими словами, российский экспортный портфель сегодня уже серьезно диверсифицирован, и нам уже, наверное, не грозит эта болезнь, когда мы зависим от одного вида экспорта, в частности, углеводородов», – заявил Борисов.