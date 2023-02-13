Россия избавляется от западного импорта и переориентируется на Азию

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Благодаря упрощенной схеме декларирования в России произошло замещение одних иностранных брендов другими.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» рассказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник.

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«Прошлый год был беспрецедентным с точки зрения вызовов для российского импорта. Бизнесу пришлось выстраивать цепочки поставок от новых производителей. Основным запросом импортеров было упрощение ввоза товаров. В марте 2022-го на площадке Минэкономразвития были разработаны меры поддержки бизнеса, одной из которых стала упрощенная схема декларирования. Росаккредитация сделала новый сервис регистрации таких деклараций, благодаря чему срок ввоза новой продукции сократился с 20–30 до шести дней. Первая такая декларация была зарегистрирована уже 21 марта прошлого года. Через пару месяцев после введенных санкций на место ушедших иностранных брендов пришли другие. По количеству зарегистрированных Росаккредитацией сертификатов можно сделать вывод, что произошло замещение одних брендов на другие, а количество зарубежных производителей увеличилось. На место ушедших брендов приходят в том числе и российские производители — их число выросло на 17–20%», – сообщил Скрыпник.

По его словам, исходя из анализа документов в реестрах, можно говорит, что «ассортимент товаров фактически восстановился».

Кроме того, он уточнил, какие страны сейчас выступают основными торговыми партнерами России по импорту.

«На данный момент ввоз товаров на территорию РФ главным образом происходит из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Если раньше импортерами регистрировались сертификаты на товары в основном из Европы и США, то сейчас более 30% таких документов регистрируются на товары из Китая», – подчеркнул глава Росаккредитации.