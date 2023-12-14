Россия избрала тактику истощения украинской ПВО

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Россия избрала «коварную тактику» ударов по Украине беспилотниками-камикадзе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На эту кампанию россияне избрали очень коварный формат действий, которые обещает нам очень большие стратегические проблемы, на фоне которых обсуждения «А чего объявили тревогу позднее, чем взрыв», выглядит очень мелко… За сентябрь, октябрь, ноябрь и начало декабря россияне выпустили 1500 «Шахедов», не считая еще такие специфические воздушные цели, как ракеты X-59», – сказал эксперт.

«Во-первых, боевая усталость может накопиться, во-вторых, как минимум, по отдельным номенклатурам ракет запасы могут исчерпаться у нас, зенитных. Потому что, если брать открытые источники, которые были… были сообщения, что немцы выкупают для нас ракеты к Iris-T именно малой дальности. Ну вот, в Норвегии и Швеции их насчитывалось вообще 400 вместе взятых», – заявил Киричевский.

Сегодня Воздушные силы ВСУ заявили, что по Украине было выпущено 42 российских дрона – в основном по портам Одесской области. Отмечалось, что БПЛА запускались, начиная с семи вечера несколькими волнами с трех полигонов в Крыму и Краснодарском крае.

Украинская сторона утверждает, что сбиты 41 из 42 беспилотников. С российской стороны информации не было.