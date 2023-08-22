«Россия изменила тактику дестабилизации Молдовы, наш ответ – бдительность» – Майя Санду

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Россия якобы не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове в преддверии местных выборов осенью этого года.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью румынскому радиоканалу RFI, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть готовы к любым сценариям. Россия изменила тактику дестабилизации, и мы должны ждать новых попыток с её стороны. Наш ответ — бдительность, как со стороны учреждений, так и со стороны граждан», – бредила Санду.

Первоочередные “риски” молдавский президент видит в деятельности группы беглого бизнесмена и политика Илана Шора, который «используется Российской Федерацией для нанесения вреда демократическим процессам в Республике Молдова и на российские деньги пытается подкупить молдавских избирателей».

«Наши учреждения должны быть более бдительными, чем прежде. Имею в виду Центральную избирательную комиссию, и не только её, но и все институты, признанные обеспечить справедливые условия и законность финансирования избирательных кампаний», – заявила глава государства.

Майя Санду особо остановилась на ситуации в Гагаузии, подчеркнув, что выборы башкана автономии «проходили с нарушениями и злоупотреблениями», несмотря на то, что ЦИК автономии признал выборы законными.

«К сожалению, государственные органы и местная избирательная комиссия Гагаузии вовремя не вмешались, и эти злоупотребления остались безнаказанными. Как бы то ни было, голосование состоялось. Те, кого избрали, должны работать в интересах проголосовавших за них граждан. Они должны работать в интересах государства Республики Молдова, а не в интересах России, даже если мы подозреваем, что в избирательном процессе использовались российские деньги, что является незаконным. Это проблема, которую нужно решать локально. Народное собрание должно принять решение. Есть законы Республики Молдова, есть некоторые правила автономии. В этих рамках должно быть найдено решение», – заявила президент Молдовы.

«Независимо от того, что происходит в Гагаузии, сохраняются риски и в других регионах, пока в страну поступают российские деньги и вовремя не идентифицируются нашими институтами, и пока так называемые политики, которые используют эти российские деньги для покупки голосов, уходят от ответственности», – вещала Санду в эфире RFI.