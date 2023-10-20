Россия – Израиль: надо успокоиться!

Хорошо известный читателям «ПолитНавигатора» наш автор из Кишинева политолог Владимир Букарский долгое время жил в Израиле, проходил там военную службу, имеет множество друзей. Он считает, что и официальной России, и российскому обществу нужно сохранять нейтралитет в конфликте, а не демонстрировать злорадство в отношении «страны, которая празднует 9 Мая, где разрешены Георгиевские ленты, и которая поддерживает резолюции России против нацизма в ООН».

Можно возразить, что руководство этой же страны не брезговало ручкаться с Зеленским, закрывая глаза на героизацию гитлеровских коллаборационистов украинскими властями. И что на самой Украине еще недавно было множество фальшивых «друзей», которые так же «праздновали День Победы» и ходили на посольские вечера, однако в момент начала СВО предпочли отречься от России. Тем не менее, публикуем материал Владимира Букарского в рамках приглашения к дискуссии.

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…В российском информационном поле активно обсуждаются скандальные заявления Амира Вейтмана, главы либерального крыла в правящей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр станы Биньямин Нетаньяху.

В прямом эфире телеканала RT он обвинил Москву в поддержке ХАМАС и заявил, что Россия «за это заплатит».

«И я говорю вам: мы закончим эту войну, мы победим, потому что мы сильнее. А после этого Россия заплатит по счетам. Поверьте, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид нашего народа. И Россия заплатит. Также заплатит. А теперь слушайте меня очень внимательно. Мы покончим с этими нацистами, мы победим в этой войне. Это займет время. Но мы эту войну выиграем. После чего не забудем, что вы делаете. Не забудем. Мы придем и сделаем так, что Украина победит. Убедимся, что вы поплатились за то, что вы сделали. Вы — как Россия, и вы — как все враги Израиля. И как все люди, которые сейчас делают все, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем», — заявил Амир Вейтман.

Важно понять, кто такой Амир Вейтман и кого он представляет. Это лидер одной из многочисленных идейных групп в партии «Ликуд» (другое её название – «Национально-либеральное движение), которую в самом Израиле называют «супермаркетом идей». В этой партии представлены все – от умеренных либералов до крайне правых сторонников поселенческого движения. Их стремление вступить в крупную партию власти и принять участие во внутренних праймериз, где победителям гарантированы проходные места в партийном списке, сродни членству в «Единой России» людей с полярными точками зрения.

«Либеральное движение в Ликуде» – одно из подобных многочисленных внутрипартийных формирований, выступающих за максимальную либерализацию экономики, свободный рынок и урезание прав израильского профсоюза (Гистадрута). Особым влиянием внутри «Ликуда» они не пользуются. Их высшее достижение – назначение поддерживающего их группу Шломо Караи министром связи Израиля.

Я не знаю, что подвигло съёмочную группу RT вывести в эфир именно Амира Вейтмана, где он сделал своё одиозное заявление. На своей странице в социальной сети он сделал перепост текста бывшего посла Израиля в Российской Федерации, который уже давно упражняется в нагнетании вражды в отношении России. В частности, он пишет в посте, что, вопреки позиции стран Запада, осудивших террор и проявивших солидарность с Израилем, реакцию российского медиапространства можно охарактеризовать тремя словами: злорадство, антисемитизм, ненависть.

«Официальная позиция Путина и МИД России не оставляет никаких сомнений в том, что Россия стоит рядом с ХАМАС. С 7 октября российское руководство не произнесло ни слова осуждения резни ХАМАС и обеспокоено лишь тем, чтобы указать на нереализованные законные права палестинцев. В свете своей антизападной риторики с начала войны на Украине Путин обвинил США в неспособности создать Палестинское государство. Ни он, ни его представитель не позвонили премьер-министру Израиля, чтобы выразить солидарность. С другой стороны, российское руководство сразу после инцидента связалось с ХАМАС и получило информацию о происходящем», – пишет Мильман.

Он приводит слова одного из лидеров ХАМАС, сказанные в интервью «пропагандистскому каналу Кремля» RT: «Россия любит нас и политически поддерживает ХАМАС».

Экс-посол Израиля в РФ выразил недовольство и тем, что Путин признал право Израиля на самозащиту «только лишь спустя шесть дней после трагедии», и то, что российский президент, у которого старший брат умер в блокадном Ленинграде, сравнил блокаду с израильской блокадой Газы, уподобив, таким образом, ЦАХАЛ немецкому Вермахту. Он предъявляет претензии России и за визиты лидеров ХАМАС в Москву, и за передачу этой группировке франшизы на производство автоматов АК-47.

«Террористы ХАМАС вторглись на территорию Израиля с оружием российского производства и/или оружием, произведенным российской франшизой в Иране», – утверждает Мильман.

Он также повторяет версию о причастности российских властей к подготовке боевиков, оговариваясь, что эти сведения «не проверены».

Бывший посол требует от Израиля изменить отношение к Москве «на фоне укрепления военного сотрудничества России с Ираном, поддержкой ХАМАС и ростом антисемитских тенденций в России».

«Больше нельзя доверять этой стране и ее руководству», – резюмирует Аркадий Мильман.

Можно, конечно, вполне справедливо возмущаться словами и Вейтмана, и Мильмана, но они свидетельствуют о резком изменении отношения к России со стороны израильского общества. Недоумение российской позицией высказывают жители Израиля, даже лояльные по отношению к России, ненавидящие нацистский режим Зеленского, с пониманием относящиеся к специальной военной операции. Вот, например, что пишет у себя на странице блоггерша Нелли Гутина:

«Моим российским фрэндам: в дни, когда родные с трудом опознают своих детей в обезглавленных и расчлененных трупах, у меня нет терпения что-либо кому-то доказывать. Кто понимает – тот понял. Когда американцы, русские и сирийцы зачищали захваченные ИГИЛ города Ирака и Сирии, в этих городах тоже жили дети, женщины и просто мирные люди. Сотни тысяч этих людей погибали под бомбардировками, обстрелами и от голода. Лучше помолчите, не втягивайтесь в Армаггедон и не приближайте Апокалипсис», – пишет Нелли Гутина, восторженно писавшая о праздновании Дня Победы 9 Мая в Израиле.

Недовольство позицией России и других стран, призывающих обе стороны прекратить военные действия, выразил и Игорь Левитас, бывший российский театральный деятель, живущий в Израиле и так же критикующий нацистский режим на Украине:

«Террористы вторглись на территорию Израиля, убили сотни жителей, забрали десятки пленных и продолжают вести бои на территории Израиля, обрушили на Израиль тысячи ракет, и что? Израиль должен прекратить сопротивляться? Киев уже 10 лет бомбит мирные города Донецкой и Луганской областей (нынче ДНР и ЛНР), им тоже надо было сидеть в бомбоубежищах и ждать пока он все не разгромит? Если драки не избежать, надо бить первыми. Путин это понимал, и поэтому боевые действия ведутся на территории Украины. В 1967 году Израиль сделал то же самое — нанес превентивный удар, и война продлилась всего 6 дней и закончилась победой Израиля. А 50 лет тому назад Израиль не решился на такое и получил «Войну Судного дня» с десятками тысяч убитых и раненых. Скажу больше — если бы Сталин в 1941-м послушал военное руководство страны и нанес бы превентивный удар, то многих потерь среди мирного населения можно было бы избежать», – считает Игорь Левитас.

Ещё один израильский публицист, Леонид Рабин, активно поддерживающий СВО на Украине, пишет по поводу панегирической статьи Александра Проханова в честь ХАМАС «Герника наших дней»:

«Россия, что бы ни говорили недоброжелатели, страна плюралистичная, как и мы. И позиция официальной Москвы, и контент российского телевидения в целом доброжелательны по отношению к нам и адекватны, но есть и вот такое, за что Кремль и Маргарита Симоньян не несут ответственность. Если в Израиле есть такие бешеные русофобы как Алекс Тарн и куча других авторов, почему бы в России не быть Проханову?».

У России и Израиля априори могут быть разные интересы на Ближнем Востоке. Стоит учитывать фактор наличия в Израиле общин из Украины и Грузии, испытывающих пиетет к своим прежним странам пребывания. За последние годы, и особенно за последние недели, между двумя странами накопилось множество взаимных непониманий, обид и претензий. Сегодня многие, в первую очередь, в Израиле, но и Россия не исключение, проявляют нездоровые эмоции. Я говорю не о профессиональных русофобах и антисемитах, а о вполне адекватных людях.

И всё же, обеим странам и народам надо помнить о том, что их объединяет – это, в первую очередь, память о Великой Отечественной войне, о Бабьем Яре и Саласпилсе, о нацистских преступниках и их последователях, марширующих на улицах Киева, Вильнюса, Риги и Таллина, и о тех солдатах, которые затушили печи Освенцима, а теперь спасают свой народ от нацистского рецидива.

Эмоции уйдут. Нелюдей, прикрывающиеся мирным населением – что в Харькове, что в Газе, постигнет заслуженное наказание. Нормальные отношения между людьми должны сохраниться. По крайней мере, между теми, кто любит и помнит собственную историю.