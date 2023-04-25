Россия, к сожалению, вновь продлит зерновую сделку, – прогноз

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России не стоит продлевать так называемую зерновую сделку – она невыгодна ни с точки зрения безопасности, ни экономики. Об этом «ПолитНавигатору» заявил член президиума организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

По мнению эксперта, Украина уже неоднократно доказывала, что готова нарушать условия договоренностей и использовать гуманитарный коридор для военных целей, атакуя Севастополь.

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«Есть сильное подозрение, что, несмотря на грозную риторику со стороны МИДа, Минобороны России, к сожалению, эта сделка, возможно, будет продлена. Мы видим, что атаки из акватории, попадающей под действие сделки, севастопольского рейда происходят не в первый раз. При предыдущей атаке тоже говорили, что дроны были запущены из района, входящего в акваторию сделки, поползновения ВСУ использовать этот гуманитарный коридор, согласованный несколькими сторонами для боевой деятельности против Российской Федерации, они, к сожалению, есть.

Есть высокая доля вероятности, что если сделка будет продлена далее, то этот коридор также будет использоваться не в гуманитарных, а в совершенно военных целях. А вся та риторика, которую мы сейчас слышим от России, весь скепсис, который выражается по поводу продления, к сожалению, мы это уже слышали во время других сроков, когда были сделаны такие же грозные высказывания, но сделка, к сожалению, продлевалась. На мой взгляд, продление ни коим образом не способствует повышению обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Продлевать эту сделку нецелесообразно ни с какой точки зрения – ни с экономической, ни с точки зрения безопасности, тем более», – заявил Шкурлатов.