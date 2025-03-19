Россия хочет говорить с Америкой через головы Украины и Европы – The Economist

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Журнал The Economist подвел собственные итоги состоявшегося вчера созвона президентов США и РФ. Посвященный этому редакционный материал озаглавлен: «Путин завлекает Трампа частичным прекращением огня и большой геополитической сделкой». Редакция делает вывод, что Россия хочет говорить с Америкой через головы Украины и европейских стран.

«Если Дональд Трамп надеялся, что Владимир Путин примет его призыв к немедленному 30-дневному прекращению огня на Украине во время их телефонного разговора 18 марта, его ждало разочарование. После более чем двухчасовых переговоров Путин согласился лишь на небольшие первоначальные шаги по ограничению боевых действий: прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и «технические переговоры» по облегчению судоходства в Черном море. Тем не менее, оба президента сыграли на перспективе заключения более широкой геополитической сделки в будущем. И россияне, несомненно, будут рады договоренности о проведении хоккейных матчей в странах друг друга — один из любимых видов спорта Путина», – говорится в материале.

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Отмечается, что в заявлении российской стороны, подготовленном после разговора, содержалась похвала Трампу «за его желание помочь в достижении благородной цели прекращения военных действий и человеческих жертв».

«Однако по существу Путин, похоже, дает Трампу достаточно, чтобы продемонстрировать прогресс в выполнении его обещания прекратить трехлетний конфликт, одновременно пытаясь вбить клин между Америкой и Украиной и преследуя более широкую цель — поставить Украину под свой контроль», – считает редакция The Economist.

Что касается прочного мира, Россия заявила, что любое соглашение должно быть «всеобъемлющим, устойчивым и долгосрочным» и должно «устранить коренные причины кризиса», а также сохранить «законные интересы России в области безопасности».

«На языке Кремля это означает ограничение суверенитета Украины, принуждение ее к нейтралитету и, в идеале, вытеснение НАТО из Восточной Европы», – переводит журнал слова Путина в понятные западной аудитории категории.

Редакция акцентирует на том, что Путин подчеркнул идею «украинского урегулирования в двустороннем режиме», что, по-видимому, означает, что Америка и Россия будут вести переговоры через голову Украины и европейских стран.

Впрочем, судя по тональности публикации, ее авторы понимают, что возможности уклониться от принятия согласованной американцами и русскими позиции у Киева нет.

«Владимир Зеленский заявил, что ждет подробностей, но, похоже, склонен принять сделку. Он не захочет, чтобы его снова представили как сторону, отвергающую мир, после его перепалки с Трампом в Белом доме», – заключает журнал.

«Некоторым жителям Украины трудно смириться с частичным прекращением огня. «Мы выбиваем их нефтеперерабатывающие заводы, и — хоп — они хотят нам запретить. Тем временем они продолжают ползти вперед по земле», — говорит один из источников журнала в украинской разведке.

При всех своих недостатках сделка демонстрирует, как быстро политические изменения могут переменить поле боя, – делает вывод журнал.

Не остались без внимания и хаотичные маневры европейцев на заднем плане з с целью напомнить о себе.

«Как и Путин, Трамп, похоже, представляет себе мир, разделенный на сферы влияния великих держав. Это побудило нервничающих европейцев предпринять дополнительные меры, чтобы помочь Украине и защитить себя. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объявил в социальных сетях незадолго до начала телефонного разговора американского и российского президентов, что Эстония увеличит расходы на оборону до 5% от ВВП. Британия и Франция возглавляют усилия по созданию сил, которые будут развернуты на Украине, как только вступит в силу длительное прекращение огня. 18 марта Польша и три прибалтийские страны уведомили о своем выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. В то же время парламент Германии, Бундестаг, проголосовал за ослабление конституционных долговых ограничений на расходы на оборону и за создание фонда в 500 млрд евро для развития инфраструктуры», — говорится в статье.

Впрочем, свежий провал европейцев с анонсированным утверждением планов по выделению Украине 40 миллиардов евро говорит сам за себя. Как и вчерашнее «историческое» решение немецкого бундестага, разрешившее будущему правительству загнать страну в эпические долги.

Тут стоит процитировать, как всегда многословные, но не лишенные определенной логики рассуждения репатриировавшегося в ФРГ еше в нулевые годы бывшего российского вице-премьера Альфреда Коха: